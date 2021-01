“La pace”, la poesia di Alda Merini sull’amore tormentato

L’amore spesso è tormentato. E’ una montagna russa che ci fa mancare il fiato, che ci fa emozionare ma anche soffrire. L’amore soprattutto sa prendere tante forme e questo Alda Merini ce lo ha sempre dimostrato. Lei che con le sue parole e la sua prosa, sa toccare le corde più intimo dell’animo umano. Spesso cruda, fin troppo sincera, fa spazio tra le sue crepe, riuscendo a mettere su carte le sue storie più tumultuose. La pace è una poesia che parla di una di queste, una di quelle storie che le hanno lasciato cicatrici, ma che fortunatamente le hanno permesso di scrivere capolavori.

L’amore fatto di pace e odio

Cosa è la pace? Quand’è che un amore è in pace? Forse Alda Merini non lo hai mai saputo per davvero, perché le sue storie sono sempre state tormentate, burrascose, difficili.

L’amore di cui parla in questa poesia è un amore che la tocca e nello stesso tempo – come scrive lei – “diventa tragedia”. E poi, attraverso l’immagine di un bambino, ci parla di quello che di crudele offre spesso la vita. Una vita che per quanto vogliosa di pace, ci porta sempre a fare i conti con la morte. La visione crudele della Merini è rintracciabile in ogni verso intriso di malinconia. L’amore che lei però rintraccia alla fine, quello che riesce a toccarla nonostante tutto, è un amore fatto di opposti e che, con dolcezza e sinuosità, sa farle provare odio e pace nello stesso tempo. Un amore che non accontenta la morte o il dolore. Bensì un amore che li accoglie entrambi, rimanendo dolce e amaro allo stesso tempo. Alda Merini ama così: con dolore, vicino alle bocche della morte.

La pace, la poesia

La pace che sgorga dal cuore

e a volte diventa sangue,

il tuo amore

che a volte mi tocca

e poi diventa tragedia

la morte qui sulle mie spalle,

come un bambino pieno di fame

che chiede luce e cammina.

Far camminare un bimbo è cosa semplice,

tremendo è portare gli uomini

verso la pace,

essi accontentano la morte

per ogni dove,

come fosse una bocca da sfamare.

Ma tu maestro che ascolti

i palpiti di tanti soldati,

sai che le bocche della morte

sono di cartapesta,

più sinuosi dei dolci

le labbra intoccabili

della donna che t’ama.

© Riproduzione Riservata