Festa del Papà, le 15 poesie più belle da dedicare al proprio padre

Andavano e tornavano le rondini,

intorno alle grondaie della Torre,

ai rondinotti nuovi. Era d’agosto.

Avanti la rimessa era già pronto

il calessino. La cavalla storna

calava giù, seccata dalle mosche,

l’un dopo l’altro tutti quattro i tonfi

dell’unghie su le selci della corte.

Era un dolce mattino, era un bel giorno:

di San Lorenzo. Il babbo disse: “Io vo”.

E in un gruppo tubarono le tortori.

Esse là nella paglia erano in cova.

Tra quel hu hu, mia madre disse: “Torna

prestino”. “Sai che volerò!” “Non correr

tanto: la tua stornella è appena doma”.

“Eh! mi vuol bene!” “Addio”. “Addio”. “Vai solo?

non prendi Jên?” “Aspetto quel signore

da Roma…” “È vero. Ti verremo incontro

a San Mauro. Io sarò sotto la Croce.

Tu ci vedrai passando”. “Io vi vedrò”.

E Margherita, la sorella grande,

di sedici anni, disse adagio: “Babbo…”

“Che hai?” “Ho, che leggemmo nel giornale

che c’è gente che uccide per le strade…”

Chinò mio padre tentennando il capo

con un sorriso verso lei. Mia madre

la guardò coi suoi cari occhi di mamma,

come dicendo: A cosa puoi pensare!

E le rondini andavano e tornavano,

ai nidi, piene di felicità.

Mio padre palpeggiò la sua cavalla

che l’ammusò con cenno familiare.

Riguardò le tirelle e il sottopancia,

e raccolte le briglie, calmo e grave,

si volse ancora a dire: “Addio!” Mia madre

s’appressò con le due bimbe per mano:

la più piccina a lui toccò la mazza.

Egli teneva il piede sul montante.

E in un gruppo le tortori tubarono,

e si sentì: “Papà! Papà! Papà!”

E un poco presa egli sentì, ma poco

poco, la canna come in un vignuolo,

come v’avesse cominciato il nodo

un vilucchino od una passiflora.

Sì: era presa in una mano molle,

manina ancora nuova, così nuova

che tutto ancora non chiudeva a modo.

Era la bimba che vi avea ravvolte,

come poteva, le sue dita rosa,

e che gemeva: “No! no! no! no! no!”

Mio padre prese la sua bimba in collo,

col suo gran pianto ch’era di già roco;

e la baciò, la ribaciò negli occhi

zuppi di già per non so che martoro.

“Non vuoi che vada?” “No!” “Perché non vuoi?”

“No! no!” “Ti porto tante belle cose!”

“No! no!” La pose in terra: essa di nuovo

stese alla canna le sue dita rosa,

gli mise l’altro braccio ad un ginocchio:

“No! no! papà! no! no! papà! no! no!”

Non s’udì che quel pianto e quei singulti

nel tranquillo mattino tutto luce.

Più non raspava i ciottoli con l’unghia

la cavalla, e volgea la testa smunta

alla bimba. E le tortori, hu, hu!

Povera bimba! non avea compiuti

due anni, e ancor dormiva nella culla.

Sapea di latte il suo gran pianto lungo:

assomigliava ad un vagir notturno.

Mio padre disse: “Non partirò più”.

Jên, a un suo cenno, menò fuor del muro

la cavalla, aspettando ad un altro uscio.

Lontanò essa con un ringhio acuto.

E mio padre baciò la creatura,

e le disse: “Non vado: entro; mi muto,

e sto con te. Perché tu sia sicura,

prendi la canna”. Rabbrividì tutta

essa, come un uccello quando arruffa

le piume; le spianò; poi con le due

braccia abbracciò la canna di bambù.

Ed aspettò. Aspetta ancora. Il babbo

non tornò più. Non si rivide a casa.

Lo portarono a sera in camposanto,

lo stesero in un tavolo di marmo,

dissero, oh! sì! dissero ch’era sano,

e che avrebbe vissuto anche molti anni.

Ma uno squarcio aveva egli nel capo,

ma piena del suo sangue era una mano.

Maria! Maria! quel pegno di tuo padre,

ciò che di lui rimase, ove sarà?

Sorella, a volte penso che tu l’abbia,

che tu lo tenga ancora fra le braccia.

Così mi pare a volte, che ti guardo

e tu non vedi, ché tu stai pregando.

Tieni le braccia in croce, un poco lasse;

e tieni ancora gli occhi fissi in alto.

Stai come quando ti lasciò tuo padre;

sicura, come allora. Ma una lagrima

ancora scorre a te, di quelle, e il labbro

balbetta ancora, sì: “Papà! Papà!”