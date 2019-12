La classifica delle 10 librerie che hanno fatto parlare di sé nel 2019

Se amate i libri dovreste visitare questi luoghi almeno una volta nella vita, librerie sparse in giro per il mondo che riescono a conquistare ogni giorno gli amanti della lettura. Noi abbiamo selezionato voi le 10 librerie che hanno segnato il corso del 2019.

In qualsiasi parte del mondo ti trovi è sempre bello trovare del tempo per passeggiare all’interno delle librerie, sopratutto quando ci sono trova davanti a dei luoghi particolarmente belli ricchi di quella magia che solo gli scaffali pieni di libri riescono a regalare. Ecco la lista delle 10 migliori librerie indipendenti del mondo.

Aprire una libreria in un piccolo borgo toscano. “Fare come Juliette Binoche con la cioccolata al peperoncino”, così aveva scritto Alba Donati nel post che ha dato poi vita a una vera e propria campagna di crowdfunding

Questa volta non sono bastate le barche, né le vasche, né la grande gondola a proteggere i volumi della libreria più famosa al mondo.

Karl Lagerfeld era un talento nel campo della moda e dello stile, ma anche un grande appassionato di libri, tanto da possedere una meravigliosa libreria

In Cina esiste una libreria meravigliosa e molto particolare: appena entrati pare che lo spazio sia infinito e senza limiti.

A Berlino è possibile prendere in prestito libri da una biblioteca costruita dentro tronchi di albero, per favorire la promozione della lettura

Si trova in Bretagna, Francia, la città con più biblioteche per numero di abitanti in esistente al mondo. Bécherel è un borgo medievale con 700 abitanti e 15 librerie

Ebbene, dopo un anno, dopo mesi di lavori e ricostruzione, a un giorno dalla sua nuova apertura, la libreria La pecora elettrica è stata nuovamente incendiata. Non ci sono più dubbi: qualcuno a Centocelle non vuole La pecora elettrica.

Negli ultimi tempi, sono diverse le librerie che stanno chiudendo o in via di chiusura, in Italia come nel mondo. Per portare un po’ di ottimismo, ci piace parlare della libreria più antica al mondo. Si tratta della Livraria Bertrand di Lisbona, in Portogallo, fondata nel 1732.

La nuova opera di street art realizzata ad Utrecht, dall’artista Jan Is De Man vede trasformarsi il muro di un palazzo in una libreria a cielo aperto

