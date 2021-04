Giornata mondiale del bacio, i 7 baci più indimenticabili in letteratura

Baci letterari

Oggi si festeggia l’International Kissing Day, la giornata mondiale del bacio. La ricorrenza è celebrata anche il 6 luglio, ma in origine era stato scelto il 13 aprile, per ricordare il bacio più lungo della storia: una coppia thailandese, durante una competizione, si è baciata per ben 46 ore. Il bacio rappresenta un gesto semplice dalle mille implicazioni. Il bacio può essere scambiato per amore, passione o amicizia, può essere rubato, concesso, ricambiato. Ed è per questo che vi proponiamo una rassegna dei baci più indimenticabili della letteratura. Quelli che, solo a leggerne la descrizione vibrante dell’autore, ci fanno venire la pelle d’oca.

Paolo e Francesca, (Divina Commedia, V canto dell’Inferno, Dante Alighieri)

Quando leggemmo il disiato riso

esser basciato da cotanto amante,

questi, che mai da me non fia diviso,

la bocca mi basciò tutto tremante.

Galeotto fu ‘l libro e chi lo scrisse:

quel giorno più non vi leggemmo avante.

Jacques Prévert, I ragazzi che si amano

I ragazzi che si amano si baciano in piedi

Contro le porte della notte

E i passanti che passano li segnano a dito

Ma i ragazzi che si amano

Non ci sono per nessuno

Ed è la loro ombra soltanto

Che trema nella notte

Stimolando la rabbia dei passanti

La loro rabbia il loro disprezzo le risa la loro invidia

I ragazzi che si amano non ci sono per nessuno

Essi sono altrove molto più lontano della notte

Molto più in alto del giorno

Nell’abbagliante splendore del loro primo amore

Romeo e Giulietta, (Romeo e Giulietta, William Shakespeare)

Se con indegna mano profano questa tua santa reliquia (è il peccato di tutti i cuori pii), queste mie labbra, piene di rossore, al pari di contriti pellegrini, son pronte a render morbido quel tocco con un tenero bacio.

Pablo Neruda

Ti manderò un bacio con il vento

e so che lo sentirai,

ti volterai senza vedermi ma io sarò li

Siamo fatti della stessa materia

di cui sono fatti i sogni

Vorrei essere una nuvola bianca

in un cielo infinito

per seguirti ovunque e amarti ogni istante

Se sei un sogno non svegliarmi

Vorrei vivere nel tuo respiro

Mentre ti guardo muoio per te

Il tuo sogno sarà di sognare me

Ti amo perché ti vedo riflessa

in tutto quello che c’è di bello

Dimmi dove sei stanotte

ancora nei miei sogni?

Ho sentito una carezza sul viso

arrivare fino al cuore

Vorrei arrivare fino al cielo

e con i raggi del sole scriverti ti amo

Vorrei che il vento soffiasse ogni giorno

tra i tuoi capelli,

per poter sentire anche da lontano

il tuo profumo!

Vorrei fare con te quello

che la primavera fa con i ciliegi.

Lancillotto e Ginevra, (Lancillotto o il cavaliere della carretta, vv. 4669-4679, Chrétien de Troyes)

Lancillotto ora ha ciò che brama:

la regina lo accoglie, ed ama

che stia con lei e che le faccia

piacere: tiene fra le braccia

lui lei, e lei lui tra le sue.

È così dolce il gioco ai due

e del baciare e del sentire,

che n’ebbero, senza mentire,

una gioia meravigliosa

tanto che mai una tale cosa

non fu udita né conosciuta.

Catullo a Lesbia (Viviamo, Mia Lesbia, e Amiamo, Catullo)

Viviamo, mia Lesbia, ed amiamo,

e ogni mormorio perfido dei vecchi

valga per noi la più vile moneta.

Il giorno può morire e poi risorgere,

ma quando muore il nostro breve giorno,

una notte infinita dormiremo.

Tu dammi mille baci, e quindi cento,

poi dammene altri mille, e quindi cento,

quindi mille continui, e quindi cento.

E quando poi saranno mille e mille,

nasconderemo il loro vero numero,

che non getti il malocchio l’invidioso

per un numero di baci così alto.

Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac

Un bacio, insomma, che cos’è mai un bacio?

Un giuramento fatto più da vicino, una promessa

Più precisa, una confessione che vuoi conferma,

un apostrofo rosa tra le parole «t’amo».