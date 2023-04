Musei aperti il 25 aprile, boom di visitatori

Share on Email

Share on LinkedIn

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on Pinterest

La soddisfazione del Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, in seguito ai primi dati disponibili relativi all’affluenza di visitatori nei luoghi della cultura statali il 25 aprile, Festa della Liberazione.

“L’idea di aprire gratuitamente i musei e i parchi archeologici in una giornata altamente simbolica come quella del 25 aprile si è rivelata una scelta che è piaciuta ai cittadini. I musei sono la geografia della Nazione dove ciascuno di noi ritrova l’identità”. Lo dichiara il Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, che così commenta i primi dati disponibili relativi alle aperture gratuite, previste in occasione della Festa della Liberazione.

Musei e parchi archeologici aperti il 25 aprile, i numeri

Di seguito i primi dati (provvisori) disponibili:

Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei 27587; Parco archeologico del Colosseo – Colosseo. Anfiteatro Flavio:16169; Reggia di Caserta 11305; Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli 11196;Gallerie degli Uffizi – Gli Uffizi 9300; Villae – Villa d’Este 9162; Gallerie degli Uffizi – Palazzo Pitti 6988; Museo archeologico nazionale di Napoli 6317; Parco archeologico di Ercolano 6298; Museo nazionale di Castel Sant’Angelo e Passetto di Borgo 6228; Galleria dell’Accademia di Firenze 6208; Certosa e Museo di San Martino 6181; Parco archeologico di Paestum e Velia – Museo e area archeologica di Paestum 6020; Villae – Villa Adriana 5887; Parco archeologico del Colosseo – Foro Romano e Palatino 4938; MArRC – Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria 4908; Castello svevo di Bari 4204; Musei Reali di Torino 4144; Castel del Monte 3570 ; Museo storico e il Parco del Castello di Miramare – Museo storico 2907; Palazzo Farnese di Caprarola 2577; Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea 2576; MuNDA – Museo nazionale d’Abruzzo 2459; Musei del Bargello – Cappelle Medicee 1710; Museo archeologico nazionale di Taranto – MarTA 1621; Gallerie dell’Accademia di Venezia 1591; Certosa di San Lorenzo 1487; Galleria nazionale delle Marche 1451; Parco archeologico di Siponto 1262; Musei del Bargello – Museo nazionale del Bargello 1233; Castello svevo di Trani 1202; Galleria nazionale dell’Umbria 1100; Musei nazionali di Genova – Palazzo Reale di Genova 1060; Museo nazionale etrusco di Villa Giulia 1039

A questi dati si aggiungono i 23.622 visitatori del Pantheon, i 23.101 visitatori del Vittoriano e i 14.217 visitatori del Giardino di Boboli.