Sconti di fine aprile, 5 libri in offerta da non perdere

Dai best seller di Bompiani ai piccoli capolavori di Demetra, ecco 5 offerte da non lasciarsi sfuggire con gli sconti di fine mese.

Come ogni anno, la stagione primaverile offre numerosi sconti agli amanti dei libri. Fra classici, best-seller, gialli, saggi e romance, le proposte allettanti sono molteplici. Nel nostro articolo, te ne raccontiamo cinque.

Insieme ai classici sconti organizzati da Newton Compton, in questo periodo potrai approfittare delle offerte di Bompiani e di Demetra, di Feltrinelli coi suoi “2 libri a 9,90 €” e di Usborne.

5 libri in offerta ad aprile

“Un lungo, fatale inseguimento d’amore” di Louisa May Alcott

Fra gli sconti di fine aprile spiccano quelli di Newton Compton, presenti con ben due offerte. La prima riguarda i nuovi classici editi dalla casa, con un allettante formula “compri due paghi uno”; per l’esattezza, 9,90€.

Fra i titoli più interessanti figura un bel romanzo dell’autrice di “Piccole donne“.

Rosamond Vivian, giovane, bella e orfana, vive da reclusa con il vecchio nonno arcigno e indifferente in una remota isola al largo delle coste inglesi. Non sa nulla del mondo a parte quello che ha appreso dai romanzi che legge avidamente. In una notte di bufera Phillip Tempest, bello, seducente e misterioso, arriva alla casa sulla scogliera.

Rosamond, che sogna la libertà, ne rimane subito affascinata e accetta di seguirlo e di diventare sua moglie. Ma dopo un breve periodo di vita felice, si trova presa in una rete di intrighi, di crudeltà e d’inganni legati all’oscuro passato dell’uomo in cui ha riposto la propria fiducia.

Per salvarsi dalla perdizione Rosamond fugge, tenacemente inseguita da Phillip, in Italia, in Francia e in Germania, da una soffitta parigina a un manicomio, da un convento a un castello.

Phillip non le dà tregua, ricorrendo a tutti i mezzi pur di riconquistarla.

“La vendetta degli dei” di Hannah Lynn

Come ti raccontavamo poc’anzi, Newton Compton ha davvero spinto con gli sconti attivando anche un’offerta sui best-seller, sui romanzi storici e sui gialli, anch’essi in vendita ad un prezzo speciale: “due romanzi per 9,90€”. Potresti pensare, se ti appassionano mitologia e antichità, di acquistare “La vendetta degli dei”.

Regina dal potere sconfinato, moglie assassina e vendicatrice, madre tradita e amorevole, figura capace di slanci e sentimenti di grande intensità o donna crudele e senza cuore?

È davvero difficile provare empatia per una donna che tradisce il marito, Agamennone, e che lo uccide al suo ritorno da Troia assieme al proprio amante, senza conoscere fino in fondo le sofferenze a cui è stata sottoposta fin dalla giovane età. Una donna che ha dovuto sopportare l’omicidio del precedente marito e del figlio uccisi brutalmente, l’assassinio della figlia Ifigenia sacrificata con l’inganno agli dei dal padre.

“Il bosco” di Sam Taplin

Gli sconti arrivano anche nel mondo dell’editoria per bimbi. Usborne, per esempio, applica un’offerta ai suoi bei libri sonori. Come capita a “Il Bosco”, che aiuta i più piccoli a misurarsi con la maestosa bellezza della natura.

“La cura dello sguardo” di Franco Arminio

Bompiani, invece, sta dedicando i suoi sconti all’offerta “due opere al prezzo di una”. Fra i libri imperdibili ti suggeriamo il meraviglioso “La cura dello sguardo”.

Percorrendo l’Italia palmo a palmo, nella sua paziente auscultazione del mondo, già da tempo Franco Arminio registrava una epidemia in corso: quella dell’“autismo corale”, che ci vede rinchiusi dietro i nostri piccoli schermi, impegnati in una comunicazione che ha perso ardore e vitalità.

In queste pagine il poeta torna a offrirci le sue parole come fiaccole per illuminare il presente, offrendo il suo stesso corpo come testimonianza, come repertorio di tentativi e rimedi: “Ho vanamente cercato la guarigione scrivendo. La ferita è ancora qui. Con il tempo mi sono cresciuti dentro consigli che posso dare”.

“Le ricette dal mondo di Tolkien” di Robert Tuesley Anderson

Anche Demetra offre imperdibili sconti di fine mese, con molte offerte su titoli originali che ben si prestano a un regalo. Fra questi figura “Le ricette dal mondo di Tolkien“, in sconto al 20%.

Avete mai desiderato assaggiare il succulento Pasticcio di maiale servito da Bilbo o i deliziosi dolcetti al miele di Beorniani? In questo libro troverete oltre 75 ricette per un viaggio culinario nella Terra di Mezzo pieno di sorprese gustose. Entrate nel fantastico mondo di Tolkien attraverso i piatti succulenti ispirati ai suoi personaggi e ai suoi libri più celebri, per squisiti, irresistibili banchetti.

