Giornata Internazionale del Bacio, gli aforismi e le citazioni d’autore sul bacio

Oggi 6 luglio è l’International Kissing Day, ovvero la Giornata internazionale del Bacio. Celebrata in alcuni paesi il 13 aprile, la Giornata internazionale del Bacio è stata istituita per ricordare il bacio più lungo della storia: una coppia thailandese, durante una competizione, si è baciata per ben 46 ore. Dal 1990 l’Inghilterra celebra il bacio, non più il 13 aprile, bensì il 6 luglio, con la ricorrenza che poi si diffuse in quest’altra data anche in altri parti del mondo.

San Valentino, i 10 baci più belli nella storia dell’arte Da sempre il bacio è la più bella espressione dell’amore, raffigurata dagli artisti di tutte le epoche e in tutti gli stili, ecco la top ten dei baci più belli realizzati dagli artisti di ogni epoca

.

Le frasi per celebrare la giornata mondiale del bacio

Ricordiamo alcune frasi emozionanti, da Alda Merini a Boccaccio, per celebrare il gesto più romantico di tutti.

Una rosa mi sboccia sulla guancia se mi baci

e io ti guardo e ho paura di rompermi.

(Alda Merini) L’anima incontra l’anima sulle labbra degli amanti.

(Percy Bysshe Shelley) Il primo bacio è la parola pronunciata di concerto da quattro labbra che fanno dell’amore un re.

(Khalil Gibran) E quando le nostre labbra si incontrarono, fui certo che avrei potuto vivere cent’anni e visitare tutti i paesi del mondo, ma che niente avrebbe eguagliato l’intensità di quell’istante in cui baciavo per la prima volta la ragazza dei miei sogni pensando che il nostro amore sarebbe durato per sempre.

(Nicholas Spark) Poi la baciò. Al tocco delle sue labbra sbocciò per lui come un fiore e l’incarnazione fu completa.

(Francis Scott Fitzgerald) Non disse parola e non rallentò la stretta per cinque minuti buoni, durante i quali le diede più baci di quanto, potrei giurarlo, non ne avesse mai dati in tutto il resto della sua vita.

(Emily Bronte)

Giornata internazionale del bacio, i 7 baci più indimenticabili in letteratura Da Shakespeare a Catullo, ecco quali sono i baci più belli della letteratura che solo a rileggerli ci fanno venire la pelle d’oca