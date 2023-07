Giornata Mondiale del Bacio: la storia del gesto più romantico di sempre

Oggi è la Giornata Mondiale del Bacio, un gesto antico ma che conserva ancora un valore inestimabile. Abbiamo affrontato la sua storia, nelle sue diverse sfaccettature, la prima puntata del podcast “Culture Days”, un progetto esclusivo di Libreriamo con Stella Grillo.

La Giornata Mondiale del Bacio

Il bacio, gesto d’affetto che accomuna culture e popoli di tutto il mondo, ha ottenuto il riconoscimento che merita con la creazione della Giornata Internazionale del Bacio. Questa celebrazione, istituita in Inghilterra nel 1990, ha lo scopo di onorare uno dei gesti più significativi e intimi dell’umanità. Nel corso degli anni, la giornata ha guadagnato popolarità in tutto il mondo, diventando una festa simbolo dell’amore e della connessione tra le persone, oltre che argomento più di battuto il giorno della sua celebrazione: il 6 luglio. In questa giornata infatti molteplici sono le riflessioni, i film consigliati, le serie TV, le storie e le dediche che si trovano per il mondo del web.

Il tutto con l’obiettivo di riscoprire, in parte, quel romanticismo che la società di oggi spesso tende a nascondere. Riprendendoci in mano la legittimità di esprimere liberamente il nostro amore, il nostro affetto, il nostro riconoscimento, ricordiamoci di onorare questo semplice ma importante gesto.

Le molteplici tipologie di bacio

Il bacio fa parte del linguaggio universale dell’affetto e dell’amore e nel corso del tempo si è declinato in molteplici varianti e tipologie. Dalle romantiche effusioni tra innamorati ai baci amichevoli tra amici, ognuna di queste espressioni ha il potere di trasmettere emozioni e sentimenti unici. Dai dolci baci rubati al bacio appassionato, passando per il tenero bacio sulla guancia, ogni tipologia ha il suo significato e il suo momento di vita. Ogni cultura, inoltre, ha abbracciato il gesto del bacio, creando rituali e tradizioni intorno a esso: scopriamole.

Il Bacio nella Storia

Nella storia antica, il bacio aveva significati e simbolismi diversi rispetto a quelli odierni. In molte culture, il bacio era considerato un atto di rispetto e sottomissione nei confronti dei leader o degli dei. Ad esempio, nell’antico Egitto, i sudditi baciavano i piedi del faraone come segno di devozione. Al contrario, nell’antica Roma, il bacio sulla bocca era un gesto di saluto comune tra amici e conoscenti, esprimendo amicizia e fratellanza.

Con l’evolversi delle società e delle culture, il bacio ha assunto nuovi significati e connotazioni. Nel Medioevo, il bacio era spesso utilizzato per sigillare accordi o trattati, segnando la fine di dispute e tensioni. Con l’avvento del Romanticismo nel XIX secolo, il bacio divenne un gesto di amore e passione, immortalato in opere d’arte e letteratura. Nel ventesimo secolo, il bacio ha assunto un ruolo centrale nel mondo del cinema, diventando un simbolo di romanticismo e desiderio.

Il bacio oggi

Nella società moderna, il bacio mantiene un ruolo significativo sia nel suo simbolismo sia nel suo ruolo comunicativo. Oltre ad essere un gesto intimo tra due persone, il bacio è anche una forma di comunicazione non verbale, rappresenta una connessione fisica e mentale, un modo per esprimere passione, tenerezza e complicità.

In un’epoca in cui le relazioni spesso si sviluppano attraverso gli schermi dei dispositivi e le interazioni virtuali, il potere del bacio è ancora più prezioso. È un modo tangibile per connettersi con gli altri, per sperimentare l’intimità e la vicinanza che spesso mancano nelle relazioni digitali. Il bacio è un richiamo alla bellezza delle emozioni umane e al desiderio di connessione autentica.

Se sei alla ricerca di storie coinvolgenti che celebrano il potere del bacio, ecco alcuni consigli di libri e film che non deluderanno:

– “L’amore ai tempi del colera” di Gabriel Garcia Marquez: Questo romanzo magistrale esplora il tema dell’amore eterno e presenta baci appassionati e struggenti che attraversano decenni.

– “Chiamami col tuo nome” di André Aciman: Questo libro, da cui è stato tratto anche un film omonimo, racconta la storia di un intenso amore estivo tra due giovani uomini e presenta alcuni dei baci più intensi e memorabili nella letteratura contemporanea.

– “Casablanca” (1942): Questo classico film romantico ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale è famoso per il bacio tra Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, che rappresenta la rinuncia e l’amore impossibile.

– “La La Land” (2016): Questo musical moderno narra la storia di un’attrazione irresistibile tra due aspiranti artisti e presenta una sequenza di apertura che culmina in un bacio magico e travolgente.

– “The Notebook” (2004): Tratto dal romanzo di Nicholas Sparks, questo film emozionante racconta un amore che sopravvive a distanza e al tempo. I baci tra Ryan Gosling e Rachel McAdams sono iconici e pieni di passione.

Questi libri e film sono solo alcuni esempi che celebrano la bellezza e la potenza del bacio nelle diverse forme artistiche. Essi ci ricordano che, nonostante il passare del tempo, il bacio rimane un gesto universale che può ispirare e trasmettere emozioni profonde.

Stella Grillo