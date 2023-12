I 5 film di Natale più iconici per calarsi nell’atmosfera delle feste

Share on Email

Dicembre è quel periodo dell’anno in cui ci si immerge sempre più nello spirito natalizio e che, mentre le temperature sono rigide e fuori addirittura nevica, si è soliti trascorrere le serate guardando senza sosta un’allegra raccolta di film di Natale.

Celebrati per la loro capacità di rimanere bellissimi anche dopo innumerevoli visioni, i film di Natale sono il modo perfetto per dare il benvenuto alla stagione festiva.

I film di Natale simbolo delle feste

Abbiamo chiesto alla nostra community quali fossero per loro i film simbolo del Natale. Quelli che lasciano l’odore di cannella e camino acceso tra un sorriso e un altro.

Ne abbiamo selezionati cinque tra tutti quelli più nominati per poter, finalmente, riprendere la nostra tradizione e rivederli fino allo sfinimento. Tanto sappiamo già le battute tutte a memoria.

Miracolo nella 34ª strada

Tra i film di Natale più citati, un classico senza tempo come “Miracolo nella 34ª strada”. Dorey Walker è una giovane donna abbandonata dal marito alcuni anni fa. Madre di una bambina di otto anni, ricopre la carica di direttrice dei servizi speciali presso un importante grande magazzino a New York. Durante la stagione natalizia, si trova a sostituire l’uomo ubriaco che solitamente interpreta Babbo Natale per promuovere le vendite del negozio. Il sostituto scelto è un anziano signore di nome Kriss Kringle, il quale si impegna seriamente nel suo ruolo e è fermamente convinto di essere il vero Babbo Natale.

Love actually

Uno dei film di Natale più seguiti usciti nel ventunesimo secolo fino ad ora è “Love actually“, la grande commedia romantica corale di Richard Curtis segue diverse persone e i loro affari romantici nell’avvicinarsi del Natale. Il collaboratore di lunga data di Curtis, Hugh Grant, ritorna nel film insieme a un notevole cast prevalentemente britannico, creando una collezione di storie quasi interamente positive che catturano lo spirito natalizio. E ci fanno anche innamorare.

A Christmas Carol

Raccontare la storia classica dell’avarissimo Scrooge mentre viene visitato da un trio di spiriti natalizi non è un compito facile, ma questo film di Natale si dimostra sorprendentemente abile nel raggiungere il suo obiettivo e non si allontana troppo dal classico di Dickens, con Jim Carrey che eccelle nel ruolo di Scrooge.

Questo film del 2009 presenta alcune somiglianze con “The Polar Express”. Anche questo, infatti, utilizza la famigerata tecnologia di motion capture che l’altro film ha introdotto, anche se questa volta l’animazione mo-cap sembra essere migliorata, con immagini di alta qualità; d’altronde sono il frutto dello stesso regista.

Mamma ho perso l’aereo

“Mamma ho perso l’aereo” è un vero proprio cult delle feste, uno dei film di Natale più iconici che ha avuto un notevole successo al botteghino. Sebbene sia difficile individuare la ragione per cui questo film sia diventato un tale successo commerciale, la storia di Kevin (interpretato dal grande Macaulay Culkin nel suo ruolo più famoso) che difende il suo territorio dagli inetti Wet Bandits è ancora divertente e probabilmente senza tempo.

La saga continua ancora oggi, con l’uscita di “Home Sweet Home Alone” nel 2021, ma la serie di film non è mai riuscita a riecheggiare la gloria dell’originale.

L’amore non va in vacanza

Uno dei film di Natale più iconici è senza dubbio “L’amore non va in vacanza“. Una delle due protagoniste, Amanda, risiede a Los Angeles, dove ricopre il ruolo di amministratrice di una società specializzata nella produzione di trailer cinematografici. La sua carriera professionale prospera, mentre la sua vita personale è in crisi a causa della sua propensione a voler controllare le emozioni a ogni costo.

Dall’altra parte dell’Oceano troviamo Iris, una giornalista inglese specializzata in cronaca rosa, sempre innamorata delle persone sbagliate e spesso vittima dell’amore a causa della sua natura romantica. L’ennesima delusione sentimentale le spinge entrambe, donne così diverse tra loro, a cercare un cambiamento radicale.

Queste due donne rappresentano un ritratto universale delle donne nel mondo: fragili e determinate, ambiziose e sognatrici, buffe e tenere, sensuali e appassionate, ironiche e piene di complessità. Imperfette, ma infinitamente deliziose.

