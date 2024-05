Hai appena terminato la tua ultima lettura e non vedi l’ora di iniziare con la prossima? Hai deciso di leggere un romance, magari per spezzare letture più impegnative, o perché è un genere che di solito leggi con piacere?

Il mese di maggio riserva alcune interessanti novità per gli amanti del genere più in voga del momento. Fra uffici e città metropolitane, ambientazioni fantasy e mitologiche, ce ne sono davvero per tutti i gusti. Ecco i 5 libri romance in uscita a maggio da tenere d’occhio.

5 libri romance da leggere a maggio

“Game of Titans. Ascesa al Paradiso” di Hazel Riley

Fra i nuovi romance che ti consigliamo per il mese di maggio figura il nuovo capitolo della saga di Hazel Riley, che ha appassionato i lettori che prediligono le ambientazioni avventurose e fantasy.

Da quando Haven ha incontrato la pazza famiglia Lively, la sua vita è cambiata. Dopo aver rinunciato all’incontro con Hades e ai soldi, la ragazza ha un’ultima opportunità per saldare i debiti del padre: cedere ai giochi dei Titani Crono e Rea, sull’Olimpo.

Entrare nel Labirinto del Minotauro potrebbe essere infatti l’occasione per chiudere ogni conto in sospeso. Nessuno può rivelarle cosa si nasconde dentro quel luogo misterioso, ma Haven è determinata a vincere.

Come Teseo sconfisse il Minotauro alleandosi con Arianna, però, anche lei deve capire di chi fidarsi. L’altra parte della famiglia, che conosce gli orrori di cui Crono è capace, vuole aiutarla.

Ma mentre trapelano nuovi segreti e antiche figure del passato tornano a perseguitarla, il filo rosso che rappresenta la sua unica via d’uscita si rivela essere più fragile di quanto sperasse.

“Spietate promesse” di Rebecca Ross

Esce fra pochi giorni, esattamente il 7 maggio, il romance-fantasy che completa la dilogia di Rebecca Ross.

Dopo aver vissuto in prima persona gli orrori della guerra, Iris è finalmente tornata a casa, ma la vita lontano dal fronte è tutt’altro che facile: Roman è disperso e non si hanno sue notizie da settimane, l’esercito di Dacre continua ad avanzare puntando verso Oath, mentre i suoi abitanti, ostili e diffidenti nei confronti delle divinità, sono sempre più inferociti.

Quando a Iris e Attie viene offerta la possibilità di tornare a seguire l’offensiva in prima linea, le due non esitano a dirigersi verso ovest, dove dovranno affrontare ancora una volta i pericoli del conflitto.

Nel frattempo, nel regno sotterraneo, Roman si è risvegliato da un lungo sonno e tutti i suoi ricordi sono svaniti. Il dio del sottosuolo, che lo ha guarito dalle ferite di guerra, gli ha promesso che presto recupererà la memoria. Tutto ciò che deve fare, per il momento, è scrivere per lui e raccontare ai cittadini di Oath la sua versione.

“The brightest light of sunshine” di Lisina Coney

Per le lettrici e i lettori che amano i romance un po’ più classici, in cui i protagonisti ripartono da zero dopo un’esperienza traumatica, abbiamo in serbo il libro di Lisina Coney.

A soli ventidue anni, Grace Allen si è posta un obiettivo ambizioso: affrontare il suo passato traumatico e superare ogni timore, decidendo così di prendere in mano le redini della sua vita. In questo percorso di rinascita, il destino le presenta Samuel Callaghan.

Con una corporatura intimidatoria, un corpo ricoperto di tatuaggi, otto anni in più di lei e la responsabilità di una sorellina affidata alle sue cure, Cal è decisamente una sorpresa inaspettata.

Nonostante le differenze evidenti, Grace si trova ad affezionarsi a Cal con sorprendente facilità. Tuttavia, per Cal, le priorità sono chiare: gli affari e prendersi cura di sua sorella.

“The love map” di Camy Blue

Se ti appassionano gli office romance, “The love map” è la novità di maggio che fa per te.

Grace Mitchell è un tornado di colori, ha la lingua tagliente e detesta tutto ciò che è romantico da quando il suo ex fidanzato le ha spezzato il cuore. Scrive per una rivista femminile, ma odia la rubrica che è costretta a curare, mentre sogna di riuscire a sceneggiare il suo primo film.

Matthew Howard è un professore di Letteratura che è appena stato licenziato dalla Columbia e si deve inventare un nuovo lavoro sfruttando la sua abilità con la fotografia. È così che i due si ritrovano a lavorare insieme: dovranno scrivere una guida turistica di New York, rivisitando i luoghi iconici delle più famose commedie romantiche ambientate nella Grande Mela.

“La maledizione del vero amore” di Stéphanie Garber

Questo romance mescola rosa, fantasy e mitologia, e si pone a conclusione della trilogia di Stéphanie Garber che ha entusiasmato centinaia di migliaia di lettori.

“Evangeline Volpe aveva sempre creduto che un giorno si sarebbe ritrovata in una fiaba.” Si è avventurata nel Magnifico Nord in cerca del suo lieto fine e sembra proprio che lo abbia trovato: ha sposato un bellissimo principe e vive in un castello leggendario.

Ma Evangeline non ha idea del prezzo devastante che ha pagato per vivere la sua fiaba, non sa che cosa ha perduto né che Apollo, suo marito, è determinato a fare in modo che non lo scopra mai impedendole di ricordare e tenendola legata a sé con l’inganno.

