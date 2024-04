Cos’è il romance, il genere letterario in continua ascesa

Non ci sono dubbi: il romance è il genere del momento. Tendenza italiana o internazionale? Da cosa nasce il successo? Perché da qualche tempo a questa parte fra i libri più venduti nel nostro paese la maggior parte sono proprio romance? Scopriamolo insieme in questo articolo.

Cos’è il romance

Il termine deriva dalla letteratura inglese. Con romance – o romantic novel – si intende un genere prosastico in cui il centro propulsore degli eventi è la relazione fra due personaggi. L’attenzione è rivolta al sentimento e al suo sviluppo, ai desideri e ai moti interiori dei protagonisti.

La storia del romance affonda le sue radici nelle opere di Charlotte Brontë, Jane Eyre e Samuel Richardson, e si intreccia con vari altri generi fra cui il gotico, lo storico e il fantascientifico.

Sin dai suoi esordi, il romance è stato un genere più rivolto al pubblico femminile che a quello maschile, tanto che spesso si è aperta, nel corso della storia, la diatriba che vede contrapposti il romance, prettamente letto dalle donne, e il romanzo storico sociale, più apprezzato dagli uomini.

Perché il romance è un trend

In Italia, il termine romance è stato di recente recuperato come sinonimo di “romanzo rosa”, forse per svecchiare una nomenclatura che in molti associano alla famosa collana Harmony e che a un pubblico altrettanto numeroso pare una “narrativa di serie B”.

A un genere che sembrava relegato ai mercatini dell’usato e alle vecchie serie anni ’90 impolverate sugli scaffali è venuto in soccorso un destino nuovo e inaspettato: da qualche anno, sono sempre di più le case editrici che investono in un genere che è stato rinnovato.

I romanzi rosa di oggi sentono la necessità di un’identità nuova: sebbene l’amore sia il focus principale come avveniva in passato, sembra che molto sia cambiato da allora.

Libri scritti da donne per le donne. Ma con una consapevolezza nuova. Il romance si veste di un mix di generi fra cui non mancano il giallo, lo storico, il gotico, per raccontare una femminilità fiera e realizzata, che non ha bisogno di una storia d’amore per autodeterminarsi.

Forse è per questa ragione che il genere sta avendo un successo tanto prorompente: al passo coi tempi, le donne italiane amano leggersi e riconoscersi in personaggi femminili forti e coraggiosi, ma soprattutto liberi.

Le autrici del momento in Italia

Negli ultimi anni, i romance pubblicati in Italia sono stati innumerevoli, spesso trascinati in cima alle classifiche di vendita grazie al passaparola sui social, principalmente TikTok.

Grazie a questi libri multiformi e accattivanti, il mercato editoriale italiano si è ravvivato, riuscendo a raggiungere anche il pubblico più giovane. Ma quali sono i titoli e le autrici più in voga del momento? Te li raccontiamo qui di seguito.

Anna Premoli

Anna Premoli è una delle autrici che in Italia sta avendo più successo. Negli ultimi anni si è affermata riuscendo a vendere oltre 1 milione di copie con i suoi libri. Le sue storie sono caratterizzate da un felice mix di generi e, soprattutto, dalla presenza di un mondo che spesso è ritenuto distante da quello femminile: la finanza.

L’autrice di opere di successo quali “Non ho tempo per amarti” e “Ti prego, lasciati odiare” è un’esperta finanziaria che ha scoperto la scrittura durante un periodo stressante. Quella che all’inizio era un’azione terapeutica volta a ritrovare la serenità perduta è diventata una seconda professione, attraverso cui racconta donne che crescono e che, dopo aver imparato ad amarsi, riescono ad amare qualcun altro.

Il suo ultimo libro, “Tutto molto complicato“, riunisce insieme il genere rosa e quello giallo, e tratta oltre all’amore il tema dell’amicizia femminile.

Francesca Giannone

Francesca Giannone è una delle scoperte editoriali più esaltanti del 2023. Il suo romanzo d’esordio, “La portalettere”, ha fatto innamorare centinaia di migliaia di lettrici e lettori. Il libro è ispirato a una storia realmente accaduta che racconta di emancipazione, libertà e amore.

Se l’ultimo romanzo di Anna Premoli unisce il romanzo rosa e quello giallo, “La portalettere” ha trovato la formula vincente nel connubio con il genere storico. Il libro è incentrato, infatti, sulla storia della prima postina del Sud Italia: dettagliato e attendibile, ti conquisterà se ami il realismo e i personaggi forti.

Felicia Kingsley

Il trio più di successo nelle classifiche di vendita italiane si compone di un terzo nome. Si tratta di Felicia Kingsley che, a dispetto delle apparenze straniere, è una giovane autrice italiana che ha iniziato a scrivere su Wattpad ispirandosi ai personaggi di Harry Potter.

Quando Serena Artioli – questo il suo vero nome – si è trovata dinanzi alla possibilità concreta di pubblicare i suoi libri, ha deciso di firmarsi con uno pseudonimo per non far coincidere le sue due professioni: scrittrice e architetto. Oggi i suoi libri sono fra i romance più letti e amati in tutto il mondo, tradotti in molte lingue europee e acquistati ovunque.

Erin Doom

Con il suo “Fabbricante di lacrime” ha scalato le classifiche, risultando fra le autrici più lette in assoluto in Italia. Erin Doom è lo pseudonimo di Matilde, una giovane scrittrice italiana. Emiliana, under 30, una formazione giuridica alle spalle: Erin ha esordito su Wattpad, la piattaforma di social reading più famosa al mondo, con il nickname DreamsEater.

Oggi ha un successo enorme, soprattutto fra le generazioni più giovani.

