Chi è Felicia Kingsley, la geniale scrittrice più letta in Italia del 2025

Felicia Kingsley si conferma, anche per il 2025, l’autrice più letta in Italia. Con 880 mila copie vendute (tra edizione cartacea e ebook) nel corso di quest’anno, l’autrice domina ancora una volta le classifiche editoriali, dimostrando il suo fortissimo legame con il pubblico italiano.

Un successo che sottolinea la capacità di Felicia Kingsley di raccontare storie capaci di emozionare, intrattenere e far sognare, raggiungendo lettori di ogni età.

“Felicia Kingsley è un fenomeno editoriale che continua a sorprendere per costanza, creatività e capacità di conquistare un pubblico sempre più vasto. Il suo successo conferma la forza della narrativa popolare di qualità e l’importanza delle voci femminili nel panorama letterario italiano. Siamo orgogliosi di accompagnarla in questo straordinario percorso”, ha detto l’editore Raffaello Avanzini.

“Sono profondamente grata ai miei lettori e lettrici: ogni storia che scrivo nasce con il desiderio di emozionare, divertire e far sognare. Sapere di essere stata, ancora una volta, la più letta in Italia è un onore e uno stimolo a dare sempre il meglio”, ha detto Felicia Kingsley.

Il caso editoriale Felicia Kingsley

Scrittrice modenese, 38 anni, autrice di 13 romanzi pubblicati da Newton Compton, Felicia Kingsley è presente in classifica con più titoli contemporaneamente ogni settimana. Il suo ultimo romanzo, “Scandalo a Hollywood”, uscito il 26 agosto, è stato primo assoluto nella classifica dei libri più venduti. I suoi romanzi romantici con protagoniste forti, trame originali e irresistibile umorismo, hanno conquistato milioni di lettrici e lettori. Il suo stile brillante e la capacità di dialogare con le giovani generazioni, anche attraverso i social, sono i segreti del suo successo.

Prossimamente uscirà anche il primo film tratto da un suo romanzo: “Non è un paese per single“, prodotto da Italian International Film- Gruppo Lucisano per Prime Video.

La ricetta del successo? Protagoniste forti, storie d’amore mai tossiche, intrecci brillanti e la capacità di parlare alle ragazze e non solo. Alle sue presentazioni si vedono centinaia di fan, ansiose di conoscerla e di avere una copia firmata. Quest’anno l’autrice bestseller del Romance ci ha sorpresi ancora. Talento, energia, passaparola sui social.

I libri di successo

Felicia Kingsley ha esordito nel 2017 con “Matrimonio di convenienza” e da allora ha pubblicato numerosi titoli di successo, tra cui “Stronze si nasce”, “Una Cenerentola a Manhattan”, “Due cuori in affitto”, “La verità è che non ti odio abbastanza”, “Prima regola non innamorarsi”, “Bugiarde si diventa”, “Non è un paese per single”, “Ti aspetto a Central Park”, “Una ragazza d’altri tempi”, “Una conquista fuori menù”, “L’amante perduta di Shakespeare” e “Scandalo a Hollywood”.

Oltre ai romanzi, ha scritto novelle, ideato il diario di lettura Booklover, il journal sulle disavventure amorose Ex Files e curato edizioni speciali di classici, per ultimo “I Capolavori di Jane Austen”. Con il suo stile inconfondibile, Felicia Kingsley è oggi la regina della narrativa romantica italiana. Vincitrice del Premio Hemingway Lignano per il futuro 2025, i suoi romanzi sono pubblicati in venti Paesi.

La storia di Felicia Kingsley

Nata nel 1987, Felicia Kingsley è l’alias letterario di Serena Artioli. Diplomata al liceo scientifico e laureata in Architettura all’Università degli Studi di Parma. Sul suo blog, Felicia Kingsley ha raccontato come partendo dal self-publishing sia arrivata a pubblicare i miei romanzi con Newton Compton. “Ho autopubblicato “Matrimonio di convenienza” a inizio giugno 2016 che, grazie alle recensioni positive e segnalazioni apparse su alcuni bookblog specializzati nel genere rosa e al passabarola che si è innescato, ha raggiunto ottime posizioni all’interno delle classifiche digitali di Amazon, Kobo e iTunes in poco tempo.

Newton ha notato il mio romanzo e mi ha contattata per valutarlo. ” Un percorso che ricorda un po’ quello di un’altra autrice “nata” dal self-publishing: Anna Premoli.

Sull’utilizzo dello pseudonimo, l’autrice spiega che Felicia è un nome molto simile al suo reale nome, che le ha sempre ispirato un buon auspicio, un augurio di felicità, mentre Kingsley è un cognome che usava spesso per i suoi personaggi di fantasia quando scriveva fanfiction, ai tempi delle superiori, e l’ha tenuto per affetto.

“Quando ho scelto di pubblicare con lo pseudonimo, già in self, non potevo immaginare che un giorno qualcun altro oltre a me sarebbe arrivato a pronunciare le parole Felicia Kingsley, e mi sembrava il modo migliore per tenere la scrittura separata dalla mia vita professionale. ”

Nel 2020, nella classifica degli ebook del genere romanzo rosa del Kindle Store, i suoi romanzi erano alla prima e terza posizione.

Felicia Kingsley vive in provincia di Modena e lavora come architetto. Durante il periodo di pandemia da Covid del 2020, ha deciso di devolvere i proventi dell’ebook “Appuntamento in terrazzo” al Policlinico di Modena.

L’inizio della passione per scrittura

Ma quando Felicia Kingsley ha iniziato a scrivere? L’autrice confessa di essere diventata una lettrice vorace dall’età di nove anni, oltre ad essere stata un’assidua frequentatrice della biblioteca comunale. “A dodici anni ho sentito l’esigenza di scriverle perché la mia testa si era fatta troppo affollata. Ho iniziato a mano, su un quadernino a quadretti, poi sono passata al pc. Stampavo i miei racconti o idee di trame con la stampante ad aghi e le conservavo in un raccoglitore ad anelli o le salvavo su floppy disk (che ho ancora). ”

Verso i sedici-diciassette anni Alicia ha scoperto scoperto EFP e il mondo delle fanfiction, ed ha quindi deciso di confrontarsi per la prima volta dei lettori veri.

Dopo una pausa dovuta agli studi, cominciando a lavorare Felicia ha sentito sentito l’esigenza di “uno spazio di decompressione per dare sfogo alla mia fantasia e ho ripreso a scrivere. Poco dopo ho scoperto l’opportunità di pubblicare romanzi in self publishing, così ho deciso di lanciarmi con il mio primo romanzo. ”

Photocredits: Yuma Martellanz