“Non è un paese per single” di Felicia Kingsley diventa un film

Share on Email

Share on Pinterest

Share on Flipboard

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Diretto da Laura Chiossone e scritto da Alessandra Martellini, Giulia Magda Martinez e Matteo Visconti, Non è un paese per single sarà disponibile in esclusiva in tutto il mondo su Prime Video.

Il nuovo film co-prodotto da Amazon MGM Studios con Italian International Film – Lucisano Media Group – sarà un adattamento dal romanzo “Non è un paese per single” (pubblicato da Newton Compton Editori) dell’autrice dei record Felicia Kingsley, scrittrice dell’anno ai TikTok Book Awards 2024, i cui romanzi sono pubblicati in sedici Paesi e amati da oltre 3 milioni di lettrici e lettori.

Dal libro al film

Diretto da Laura Chiossone e scritto da Alessandra Martellini, Giulia Magda Martinez e Matteo Visconti, Non è un paese per single sarà disponibile in esclusiva in tutto il mondo su Prime Video.

“Per noi è motivo di grande orgoglio che un romanzo di Felicia Kingsley diventi un film. Con questo progetto aggiungiamo un nuovo tassello al successo meritato e crescente dell’autrice più letta in Italia nel 2023”, ha dichiarato l’editore Raffaello Avanzini.

Scopri le 10 frasi più belle tratte dai suoi romanzi di Felicia Kingsley

Non è un paese per single

Sinossi del libro

Belvedere in Chianti, piccolo borgo sulle colline toscane, dove abbondano ulivi e vigne ma di scapoli nemmeno l’ombra, è in fermento: Charles Bingley, nipote del defunto conte Ricasoli, sta arrivando dall’Inghilterra per prendere possesso dell’eredità, la tenuta Le Giuggiole. La notizia ha scatenato le potenziali suocere, disposte a tutto pur di sistemare le figlie con Charles o con il suo altrettanto affascinante, ricco e single amico Michael D’Arcy.

A chi, invece, questa caccia al marito non interessa, è Elisa, amica d’infanzia di entrambi i giovani, con i quali passava tutte le estati alla tenuta, dove ora vive e si occupa con passione della vigna e della produzione del vino. Mentre tutte le ragazze di Belvedere si contendono i due appetitosi single, Elisa cerca di capire cosa ne sarà della tenuta, dato che Charles e Michael sembrano arrivati in Toscana con intenzioni poco chiare.

Sono passati molti anni da quando lei e Michael erano compagni di giochi, la vita li ha cambiati e molti segreti si sono annidati tra le pieghe del tempo, che però sono sempre più difficili da nascondere. Possibile che due amici affiatati come loro possano ritrovarsi nemici? E se tra bicchieri di Chianti, scorpacciate di pappardelle e molti malintesi Elisa e Michael finissero a fare i conti con sentimenti tanto forti quanto imprevisti e forse impossibili da reprimere? A Belvedere, terra di pettegolezzi, tutti vogliono sapere…

Felicia Kinsley

Nata nel 1987, Felicia Kingsley è l’alias letterario di Serena Artioli. Diplomata al liceo scientifico e laureata in Architettura all’Università degli Studi di Parma, nel 2016 l’autrice ha autoprodotto il suo primo romanzo “Matrimonio di convenienza” con lo pseudonimo di Felicia Kingsley, raggiungendo il secondo posto degli ebook più letti del 2017. I suoi romanzi sono pubblicati in dodici Paesi e sono stati tradotti anche in inglese e ceco. Nel 2020, nella classifica degli ebook del genere romanzo rosa del Kindle Store, i suoi romanzi erano alla prima e terza posizione.

Felicia Kingsley vive in provincia di Modena e lavora come architetto. Durante il periodo di pandemia da Covid del 2020, ha deciso di devolvere i proventi dell’ebook “Appuntamento in terrazzo” al Policlinico di Modena.

Scopri di più su Felicia Kingsley

© Riproduzione Riservata