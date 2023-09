Chi è Felicia Kingsley, l’autrice del momento

Ha venduto oltre un milione di copie in Italia, ogni volta che esce un suo nuovo libro finisce in vetta alle classifiche di vendita, è seguitissima sui social. Parliamo di Felicia Kingsley, la regina della commedia romantica. E’ da poco uscito il suo ultimo libro “Una ragazza d’altri tempi” che è riuscito nell’impresa di spodestare dal primo posto delle classifiche di vendita il generale Vannacci. Scopriamo meglio chi è Felicia Kingsley.

Felicia Kingsley

Nata nel 1987, Felicia Kingsley è l’alias letterario di Serena Artioli. Diplomata al liceo scientifico e laureata in Architettura all’Università degli Studi di Parma, nel 2016 l’autrice ha autoprodotto il suo primo romanzo “Matrimonio di convenienza” con lo pseudonimo di Felicia Kingsley, raggiungendo il secondo posto degli ebook più letti del 2017. I suoi romanzi sono pubblicati in dodici Paesi e sono stati tradotti anche in inglese e ceco. Nel 2020, nella classifica degli ebook del genere romanzo rosa del Kindle Store, i suoi romanzi erano alla prima e terza posizione.

Felicia Kingsley vive in provincia di Modena e lavora come architetto. Durante il periodo di pandemia da Covid del 2020, ha deciso di devolvere i proventi dell’ebook “Appuntamento in terrazzo” al Policlinico di Modena.

I libri

Con la Newton Compton ha pubblicato Matrimonio di convenienza; Stronze si nasce; Una Cenerentola a Manhattan; Due cuori in affitto; La verità è che non ti odio abbastanza; Prima regola: non innamorarsi; Bugiarde si diventa; Non è un paese per single (i cui diritti sono stati opzionati per una trasposizione cine-televisiva); Ti aspetto a Central Park; Una ragazza d’altri tempi; i romanzi brevi Il mio regalo inaspettato e Appuntamento in terrazzo e la novella Innamorati pazzi.

La storia di Felicia Kingsley

Sul suo blog, Felicia Kingsley ha raccontato come partendo dal self-publishing sia arrivata a pubblicare i miei romanzi con Newton Compton. “Ho autopubblicato “Matrimonio di convenienza” a inizio giugno 2016 che, grazie alle recensioni positive e segnalazioni apparse su alcuni bookblog specializzati nel genere rosa e al passabarola che si è innescato, ha raggiunto ottime posizioni all’interno delle classifiche digitali di Amazon, Kobo e iTunes in poco tempo. Newton ha notato il mio romanzo e mi ha contattata per valutarlo.” Un percorso che ricorda un po’ quello di un’altra autrice “nata” dal self-publishing: Anna Premoli.

Sull’utilizzo dello pseudonimo, l’autrice spiega che Felicia è un nome molto simile al suo reale nome, che le ha sempre ispirato un buon auspicio, un augurio di felicità, mentre Kingsley è un cognome che usava spesso per i suoi personaggi di fantasia quando scriveva fanfiction, ai tempi delle superiori, e l’ha tenuto per affetto.

“Quando ho scelto di pubblicare con lo pseudonimo, già in self, non potevo immaginare che un giorno qualcun altro oltre a me sarebbe arrivato a pronunciare le parole Felicia Kingsley, e mi sembrava il modo migliore per tenere la scrittura separata dalla mia vita professionale.”

L’inizio della passione per scrittura

Ma quando Felicia Kingsley ha iniziato a scrivere? L’autrice confessa di essere diventata una lettrice vorace dall’età di nove anni, oltre ad essere stata un’assidua frequentatrice della biblioteca comunale. “A dodici anni ho sentito l’esigenza di scriverle perché la mia testa si era fatta troppo affollata. Ho iniziato a mano, su un quadernino a quadretti, poi sono passata al pc. Stampavo i miei racconti o idee di trame con la stampante ad aghi e le conservavo in un raccoglitore ad anelli o le salvavo su floppy disk (che ho ancora).”

Verso i sedici-diciassette anni Alicia ha scoperto scoperto EFP e il mondo delle fanfiction, ed ha quindi deciso di confrontarsi per la prima volta dei lettori veri. Dopo una pausa dovuta agli studi, cominciando a lavorare Felicia ha sentito sentito l’esigenza di “uno spazio di decompressione per dare sfogo alla mia fantasia e ho ripreso a scrivere. Poco dopo ho scoperto l’opportunità di pubblicare romanzi in self publishing, così ho deciso di lanciarmi con il mio primo romanzo.”

