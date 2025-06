I 10 film più visti in streaming nella prima metà del 2025

Con la fine di giugno abbiamo archiviato i primi 6 mesi dell’anno e JustWatch, la più grande guida al mondo di contenuti in streaming, ha pubblicato la classifica semestrale dei film e delle serie tv più gettonati in streaming in Italia la prima metà del 2025.

I film più visti durante i primi sei mesi del 2025

Scopriamo nello specifico in questo articolo quali sono stati i film più visti sulle diverse piattaforme di streaming in questa prima parte dell’anno,

1. Conclave

Al primo posto della classifica semestrale dei film più visti del 2025 si piazza “Conclave”, il thriller politico ambientato tra le mura vaticane, dove i cardinali si riuniscono per eleggere il nuovo Pontefice tra intrighi, segreti e giochi di potere. Complice anche il recente conclave reale che ha portato all’elezione di Papa Leone XIV, il film ha conquistato pubblico e critica grazie a un racconto avvincente e misterioso nel cuore della cristianità.

Scopri di più su Conclave, il film tratto dal romanzo di Robert Harris

2. The Substance

Al secondo posto secondo posto troviamo “The Substance”, inquietante thriller sci-fi che racconta la storia di una donna alle prese con una misteriosa sostanza capace di creare una versione perfetta di sé. Alternarsi una settimana alla volta con il proprio doppio sembra l’occasione per una vita migliore, finché l’equilibrio si spezza, portando a conseguenze devastanti.

3. Io sono la fine del mondo

Completa il podio “Io sono la fine del mondo”, pellicola con protagonista Angelo Duro nei panni di un uomo che torna nella città natale per accudire i genitori anziani, ma con un secondo fine: vendicarsi per un’adolescenza difficile. Un film crudo e personale che ha diviso e coinvolto.

4. FolleMente

Quarta posizione per “FolleMente”, commedia romantica di Paolo Genovese che racconta le vite di Piero e Lara, due anime ferite alle prese con conflitti interiori e sentimenti mai confessati. Una storia di fragilità e amore che ha toccato il pubblico italiano.

5. Il ragazzo dai pantaloni rosa

In quinta posizione si colloca “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, intenso film che ripercorre la tragica vicenda di Andrea Spezzacatena, quindicenne vittima di bullismo e discriminazione per aver indossato un paio di pantaloni rosa. Una denuncia potente contro la crudeltà adolescenziale e le conseguenze della violenza verbale e psicologica.

6. Dune – Parte Due

Sesto posto per “Dune – Parte Due”, secondo capitolo dell’epopea fantascientifica di Denis Villeneuve che prosegue il viaggio di Paul Atreides nella sua lotta per vendicare la famiglia e scongiurare un futuro catastrofico, affiancato da Chani e dai Fremen.

7. Parthenope

Settima posizione per “Parthenope”, film di Mario Martone che restituisce un ritratto poetico e mitologico di Napoli attraverso gli occhi di una moderna Partenope, incarnata da Celeste Dalla Porta, in un racconto sospeso tra memoria, mito e cinema.

8. A Complete Unknown

Ottavo posto per “A Complete Unknown”, biopic musicale dedicato a Bob Dylan che riporta gli spettatori nel 1965, nel momento in cui il cantautore decise di passare al rock elettrico, scatenando una rivoluzione nel mondo del folk.

9, Diamanti

In nona posizione troviamo “Diamanti”, pellicola corale e visionaria di Ferzan Özpetek che immagina un mondo ribaltato in cui le donne detengono il potere e gli uomini vivono ai margini, riflettendo con delicatezza e forza sui ruoli di genere e sulle libertà individuali.

10. Oppenheimer

Chiude la top 10 “Oppenheimer”, il biopic di Christopher Nolan che, dopo aver dominato le classifiche del 2024, resiste ancora tra i film più visti. Il racconto della vita del fisico J. Robert Oppenheimer e della creazione della bomba atomica continua a esercitare il suo fascino sul pubblico.

La classifica completa dei film più popolari aggiornata in tempo reale anche oltre la decima posizione compreso il numero di posizioni perse o guadagnate rispetto al periodo precedente è disponibile a questa pagina.