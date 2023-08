Tolleranza, ecco le frasi celebri dei grandi autori

L'odio, l'aggressività, lo scontro sono ormai all'ordine del giorno. Serve tolleranza per far vincere la civiltà e sconfiggere la barbarie

Serve tolleranza e rispetto. I venti dei pregiudizi sembrano dominare la nostra società. Troppa discordia e troppi nemici da sconfiggere. È arrivato il momento di darsi un freno.

Le parole sia chiaro possono davvero fare del male. I libri possono contribuire a generare odio, soprattutto quando le minoranze e la diversità diventano la rappresentazione del male.

In tutti i periodi di crisi economica e sociale, l’intolleranza riemerge e detta il cammino della discordia. Facciamo attenzione a non scherzare con il fuoco.

È nostra convinzione che troppi personaggi si annidano in Tv, nei media, nel web, nei social pronti a generare lo scontro e l’odio per interessi di parte.

La tolleranza e il rispetto degli altri andrebbero insegnati fin dalla culla, in famiglia e poi a scuola. I bambini dovrebbero poter ciucciare latte e tolleranza.

Il mondo intero troverebbe beneficio e anche le tanto temute crisi nazionali e internazionali potrebbero non trovare alimento. La diversità non deve mai far paura.

Le frasi più belle e profonde dedicate alla Tolleranza

Cristiano, ebreo, musulmano, sciamano, zoroastriano, pietra, terra, montagna, fiume, ognuno ha un modo segreto e unico di relazionarsi con il mistero, e non può essere giudicato.

Rumi

***************

L’intolleranza è segno d’impotenza.

Aleister Crowley

***************

L’esercizio dell’intolleranza trae origine dall’insicurezza.

Zygmunt Bauman

***************

Che cos’è la tolleranza? È la prerogativa dell’umanità. Siamo tutti impastati di debolezze e di errori; perdoniamoci reciprocamente le nostre sciocchezze: questa è la prima legge di natura.

Voltaire

***************

La tolleranza non ha mai provocato una guerra civile; l’intolleranza ha coperto la terra di massacri.

Voltaire

***************

Bisogna che gli uomini, per meritare la tolleranza, comincino col non essere fanatici.

Voltaire

***************

La discordia è il male più grande del genere umano, e la tolleranza ne è il solo rimedio.

Voltaire

***************

Non ci vuole una grande arte né un’eloquenza molto ricercata, per provare che dei cristiani devono tollerarsi a vicenda. Dirò di più: vi dirò che bisogna considerare tutti gli uomini come nostri fratelli.

Voltaire

***************

La verità è che gli uomini animati da una fede comune non hanno nulla di più urgente che sterminare quelli che la pensano diversamente, soprattutto se la differenza è minima.

Anatole France

***************

Non la diversità di opinioni, che non si può evitare, ma il rifiuto della tolleranza a quelli che hanno opinioni diverse, che avrebbe potuto essere concessa, ha prodotto la maggior parte delle contese e delle guerre di religione che sono sorte nel mondo cristiano.

John Locke

***************

La tolleranza verso coloro che hanno opinioni diverse in materia di religione è a tal punto consona al Vangelo e alla ragione, che appare una mostruosità che ci siano uomini ciechi, di fronte a una luce così chiara.

John Locke

***************

Abitua il tuo intelletto al dubbio e il tuo cuore alla tolleranza.

Georg Christoph Lichtenberg

***************

Tolleranza è concedere a ogni altro essere umano tutti i diritti che si reclamano per sé stessi.

Robert Green Ingersoll

***************

Per poter criticare, si dovrebbe avere un’amorevole capacità, una chiara intuizione e un’assoluta tolleranza.

Mahatma Gandhi

***************

Dato che non penseremo mai nello stesso modo e vedremo la verità per frammenti e da diversi angoli di visuale, la regola della nostra condotta è la tolleranza reciproca.

Mahatma Gandhi

***************

Io non amo affatto la parola tolleranza, ma non ne ho trovate di migliori.

Mahatma Gandhi

***************

Il più grande risultato dell’educazione è la tolleranza. Tanto tempo fa, gli uomini combattevano e morivano per le loro credenze, ma ci sono volute ere per insegnare loro un altro tipo di coraggio – il coraggio di riconoscere e rispettare le credenze e la coscienza dei loro fratelli. La tolleranza è il principio primo della comunità, è lo spirito che conserva il meglio del pensiero dell’uomo.

Helen Keller

***************

La tolleranza è il più grande dono della mente; essa richiede al cervello lo stesso sforzo necessario per stare in equilibrio su una bicicletta.

Helen Keller

***************

Nella tolleranza c’è forza; nell’intolleranza, prepotenza.

Roberto Gervaso

***************

La tolleranza diventa un crimine quando si applica al male.

Thomas Mann

***************

La tolleranza perde l’aureola se premia la mediocrità.

Dino Basili

***************

Ho visto dimostrare una grande intolleranza per difendere la tolleranza.

Samuel Taylor Coleridge

***************

Se dovessimo svegliarci una mattina e scoprire che tutti sono della stessa razza, credo e colore, troveremmo qualche altra causa di pregiudizio entro mezzogiorno.

George Aiken

***************

“Libertà, Fraternità, Uguaglianza”, d’accordo. Ma perché non aggiungervi “Tolleranza, Intelligenza, Conoscenza?”

Laurent Gouze

***************

La tolleranza appare fra tutte le cose del mondo la più adatta a riportarci all’età dell’oro, a creare un concerto e un’armonia di più voci e strumenti di diversi toni e note, almeno altrettanto gradevole quanto l’uniformità di una voce sola.

Pierre Bayle

***************

Ho imparato a rispettare le idee altrui, a capire prima di discutere, a discutere prima di condannare.

Norberto Bobbio

***************

Nella pratica della tolleranza, il nemico è il miglior insegnante.

Dalai Lama

***************

Il viaggio insegna la tolleranza.

Benjamin Disraeli

***************

La tolleranza non è non avere credenze. E’ come le tue credenze ti portano a trattare le persone che sono in disaccordo con te.

Timothy Keller

***************

La tolleranza illimitata porta alla scomparsa della tolleranza. Se estendiamo l’illimitata tolleranza anche a coloro che sono intolleranti, se non siamo disposti a difendere una società tollerante contro gli attacchi degli intolleranti, allora i tolleranti saranno distrutti e la tolleranza con essi.

Karl Popper

***************

Ho appreso il silenzio dai loquaci, la tolleranza dagli intolleranti, e la gentilezza dagli scortesi; stranamente, tuttavia, non sono riconoscente a questi insegnanti.

Khalil Gibran

***************

Saranno necessarie un certo numero di amare lezioni prima che gli uomini possano imparare che la gentilezza e la tolleranza non sono semplici virtù, ma anche gli strumenti indispensabili alla loro felicità.

Bertrand Russell

***************

Non diventare così tollerante da tollerare l’intolleranza.

Bill Maher

***************

La piaga del genere umano è la paura e il rifiuto della diversità.

Thomas Szasz

***************

La prova del coraggio avviene quando siamo in minoranza. La prova della tolleranza avviene quando siamo in maggioranza.

Ralph W. Sockman

***************

***************

Non pensare di dare botte in testa alla gente che non la pensa come te. Sarebbe altrettanto razionale darti botte in testa da solo perché sei tu stesso diverso da come eri dieci anni fa.

Horace Mann

***************

Amare tutta l’umanità può riuscire più facile del tollerare una sola persona.

Alessandro Morandotti

***************

Per avere fede nel mio percorso, non ho bisogno di dimostrare che il percorso di qualcun altro è sbagliato.

Paulo Coelho

***************

La tolleranza più importante è quella dell’individuo da parte della società e dello stato… Quando lo stato prevale sull’individuo e ne fa uno strumento privo di volontà propria, si smarriscono i valori più alti.

Albert Einstein

***************

L’uomo è in grado di comprendere tutto; e come si agita il vento e cosa avviene sul sole, ma capire come un altro uomo possa soffiarsi il naso in modo diverso da quello in cui se lo soffia lui, questo no, non lo può capire.

Ivan Turgenev

***************

