Cos’è per te un amico, la poesia di Gibran sul valore dell’amicizia

“Cos’è per te un amico” è una poesia di Kahlil Gibran che celebra la figura dell’amico. Versi che ben rispondono alla domanda “Cosa deve fare un amico per chiamarsi tale?”.

Cos’è per te un amico

Perché tu debba cercarlo

Per ammazzare il tempo?

Cercalo sempre per vivere il tempo.

Deve colmare infatti le tue necessità,

non il tuo vuoto.

E nella dolcezza dell’amicizia

Ci siano risate,

E condivisione di momenti gioiosi.

Poiché nella rugiada

delle piccole cose

Il cuore trova il suo mattino

E si rinfresca.

La dedica ad un amico

Immagina di imbatterti in una vecchia foto dove tu e i tuoi amici siete allegri e spensierati. Ti abbandoni ai ricordi, rivivi quei momenti di gioia scolpiti nella memoria e, mentre sul tuo volto si staglia un sorriso, trovi un pretesto per contattare i tuoi amici, inviandogli la foto che hai ritrovato e questi versi come dedica, celebrando il vostro legame unico e speciale.

L’importanza dei piccoli gesti

Versi gioiosi e delicati quelli di Gibran, tratti da “Cos’è per te un amico”; il poeta ci ricorda quanto è importante l’aver condiviso momenti di felicità e piccole cose con il nostro amico. Il tempo è la sostanza di ogni legame, è nelle esperienze condivise che si cementano i rapporti che durano per tutta la vita. A volte sono proprio i piccoli gesti, le risate e gli sguardi complici a sopravvivere all’avanzare del tempo, diventando i ricordi più belli da rivivere insieme al nostro amico.