Le 10 notizie di fotografia più lette nel 2019

Può la fotografia cambiare il Pianeta con il suo valore di testimonianza? Può la fotografia modificare la nostra percezione del mondo? Per rispondervi noi abbiamo raccolto le dieci notizie di fotografia più significative del 2019.

Gli appassionati di fotografia cercano sempre dei riferimenti e allora quali sono i fotografi più famosi al mondo? Ecco i 10 nomi di fotografi che hanno cambiato la storia della fotografia con i loro lavori e il loro stile inconfondibile. Dai volti di McCurry ai bambini della Geddes passando per le modelle di Oliviero Toscani.

Il viso serio, lo sguardo rivolto in avanti. Sulle sue spalle la testa reclinata del fratellino. Il bimbo sembra quasi addormentato, ma è una delle decine di migliaia di vittime dei bombardamenti americani su Hiroshima e Nagasaki, avvenute il 6 e il 9 agosto 1945.

Giunto alla 62esima edizione e ideato nel 1955 dalla World Press Photo Foundation, Il World Press Photo premia ogni anno i migliori scatti che hanno documentato e illustrato la contemporaneità sui giornali di tutto il mondo.

La lettura, l’amore per i libri sono, sia passioni universali che accomunano le persone da un capo all’altro della Terra, sia i temi della nuova mostra fotografica di Steve McCurry intitolata Steve McCurry. Leggere, in corso fino al 6 gennaio 2020 presso Sala Mostre delle Gallerie Estensi di Modena.

5 La storia dietro la foto che ha vinto la World Press Photo

La giuria del World Press Photo ha decretato quale è la foto dell’anno. Durante la cerimonia ad Amsterdam è stata annunciata come foto vincitrice “Crying girl on the border” del corrispondente speciale e fotografo della Getty Images John Moore. La foto ha colpito per la sua incisività e per l’emozione che trasmette: il soggetto è una bambina delle Honduras che piange sul confine Messico-Stati Uniti perché è stata separata dai genitori.

6 I 10 baci più famosi della fotografia diventati simbolo di pace

Dal bacio tra la giovane libanese Sulome ed il suo fidanzato ebreo al ”Bacio al minatore spagnolo”, in occasione della giornata internazionale della pace ecco i baci più famosi divenuti icone di lotta civile

7 100 fotografie che cambieranno la nostra visione del Pianeta

Quanto può l’arte contribuire a salvare il Pianeta? Può la fotografia cambiare il mondo con il suo valore di testimonianza? “Un mondo sostenibile in 100 foto” è la prova tangibile che anche l’arte può fare la sua parte.

Parigi, 9 marzo 1950. Una giovane coppia passeggia per strada e ad un tratto, nel mezzo della folla, si scambia un romantico bacio. No, non è la scena di un film ma la descrizione del bacio più famoso della storia della fotografia, “Le Baiser De L’Hotel De Ville” di Robert Doisneau.

Una lunga intervista alla fotoreporter palermitana, intrecciata ai racconti delle persone che hanno non solo conosciuto Letizia, ma che l’hanno amata e osservata da vicino. Per la prima volta, Letizia Battaglia si racconta e lo fa con la sincerità che forse solo a 85 anni puoi avere rispetto a te stesso e alla vita.

Il fotografo Oliver Curtis propone e reinterpreta i siti più famosi del mondo immortalandoli da un punto di vista diverso dal solito

© Riproduzione Riservata