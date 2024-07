Share on Email

La lingua francese fu, nel 1800, per eccellenza il mezzo di trasmissione del sapere scientifico e letterario. Ogni novità veniva espressa e divulgata nella lingua d’oltralpe. In questi giorni, con le Olimpiadi di Parigi che saranno l’evento clou a livello globale, la Francia sarà la capitale del mondo; per questo motivo proviamo a rispolverare i vostri ricordi e nozioni sulla lingua francese che probabilmente ancora possedete nei cassetti della memoria. Pensate di ricordarvi abbastanza bene la grammatica e la lingua francese? Scopriamolo con questo quiz!

Conosci il francese? Mettiti alla prova con questo quiz

"*" indica i campi obbligatori Passo 1 di 10 10% Qual è il significato del verbo "croire"? * Cuocere Credere Scrivere Correre Quale frase è corretta al passato prossimo? * Je vais allé au cinéma J'avais allé au cinéma. Je suis allé au cinéma J'ai allé au cinéma Qual è la corretta traduzione di "He has been studying for three hours" in francese * Il a étudié pour trois heures. Il a été étudié pour trois heures. Il étudie depuis trois heures. Il a été étudier pendant trois heures. Quale di queste frasi utilizza correttamente il congiuntivo? * Il faut que tu es ici. Il faut que tu es là. Il est nécessaire que tu sois ici. Il est important que tu es ici. Qual è il plurale di "cheval" (cavallo)? * Chevaux Chevales Chevals Chevalles Come si dice "Domani finiremo il lavoro" in francese? * Nous avons fini le travail demain Nous finirons le travail hier. Nous finissons le travail demain. Nous finirons le travail demain. Quale frase utilizza correttamente un pronome relativo? * La femme que je parle est ici. La femme laquelle je parle est ici. La femme dont je parle est ici. La femme qui je parle est ici. Quale frase è corretta al futuro anteriore? * J'avais fini mes devoirs avant que tu arrives. J'aurai finira mes devoirs avant que tu arrives. Je finira mes devoirs avant que tu arrives. J'aurai fini mes devoirs avant que tu arrives. Qual è la corretta traduzione di "Nonostante sia stanco, continua a lavorare" in francese? * Bien qu'il est fatigué, il continue de travailler. Bien qu'il soit fatigué, il continue de travailler. Malgré qu'il est fatigué, il continue de travailler. Quoiqu'il soit fatigué, il continue de travailler. Qual è il participio presente del verbo "savoir"? * Savant Su Sachant Savoir Name Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.

La “langue française” tra passato e presente

Nel 1800, questa lingua giocava un ruolo cruciale a livello internazionale. Durante l’epoca napoleonica, il francese era la lingua diplomatica per eccellenza. Gli accordi internazionali, i trattati e la corrispondenza tra monarchi e capi di Stato venivano redatti nella lingua d’oltralpe. Questo periodo vide la Francia come una delle principali potenze europee, influenzando la cultura, la politica e la società di molti paesi.

Era anche la lingua delle arti e della cultura. Parigi era il centro della letteratura, della filosofia e delle scienze. Scrittori come Victor Hugo, Honoré de Balzac e filosofi come Voltaire avevano un’influenza significativa. Inoltre era parlata dall’élite intellettuale e politica in Europa, simbolo di raffinatezza e educazione.

Oggi continua a mantenere una rilevanza globale. È una delle lingue ufficiali delle Nazioni Unite, dell’Unione Europea, della NATO e di molte altre organizzazioni internazionali. Con oltre 300 milioni di parlanti in tutto il mondo è una lingua di comunicazione internazionale, parlata in diversi continenti, tra cui Europa, Africa, Nord America e Oceania.

© Riproduzione Riservata