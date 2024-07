Quanto conosci la lingua inglese? Mettiti alla prova con questo quiz

Share on Email

La lingua inglese è ormai onnipresente nelle nostre giornate e non saperla maneggiare, almeno nei suoi livelli basilari ci esclude la comprensione di molti testi e indicazioni che giornalmente ci troviamo di fronte, ecco perché con questo quiz proviamo a rispolverare ricordi e nozioni sul questa lingua che probabilmente ancora possediamo anche se ci sembra il contrario.

Pensi di ricordare tutto riguardo la grammatica e la lingua inglese? Scopriamolo con questo quiz.

Conosci la lingua inglese? Scoprilo con questo quiz

"*" indica i campi obbligatori Passo 1 di 10 10% Scegli la forma corretta del verbo per completare la frase: She __________ to the store every day. * go got goes gone Seleziona il pronome possessivo corretto: This is __________ book. * mine i me my Identifica l'avverbio nella seguente frase: She sings beautifully. * she sing sings she beautifully Scegli la forma passata corretta del verbo: Yesterday, I __________ a movie. * watching watches watched watch Seleziona la forma comparativa dell'aggettivo: John is __________ than his brother. * more tall tall tallest taller Qual è il participio passato del verbo "to dream"? * dream dreamen dreamt dreamed Qual è il past simple del verbo "to eat"? * eaten ated ate eated Seleziona l'articolo corretto: I saw __________ elephant at the zoo. * a one an on Scegli la congiunzione corretta per completare la frase: I wanted to go to the park, __________ it started to rain. * because and but so Identifica la forma plurale del sostantivo: One child, two __________. * chids children kid childrens Name Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.

Una lingua imprescindibile nella vita di tutti i giorni

Nel mondo contemporaneo, la conoscenza della lingua inglese è diventata fondamentale. Essendo la lingua più parlata a livello internazionale, questa lingua è essenziale per la comunicazione globale, influenzando vari ambiti come l’economia, la scienza, la tecnologia e la cultura.

Nel settore professionale, la padronanza della lingua germanica apre porte a opportunità di lavoro sia a livello locale che internazionale. Molte aziende richiedono competenze in lingua per ruoli che coinvolgono clienti o partner esteri. Inoltre, molte delle risorse educative, scientifiche e tecnologiche più recenti sono disponibili principalmente in lingua anglosassone.

Anche nel mondo digitale è predominante. La maggior parte dei contenuti su internet, dai social media alle risorse di apprendimento online, è nell’idioma di Ken Follett. Questo rende la lingua una chiave per accedere a un vasto mondo di informazioni e connessioni.

