Domenica delle Palme, significato e simboli della giornata

Oggi è la Domenica delle Palme. Conosciuta come la Domenica della Passione del Signore, la giornata segna l’inizio della Settimana Santa ma non la fine della Quaresima, che termina nella giornata del Giovedì Santo. Grazie a vaticannews scopriamo insieme simbologia e significati di questa giornata.

La Domenica delle Palme

Come si legge nel Vangelo di Giovanni, la giornata celebra l’arrivo di Gesù a Gerusalemme. “Il giorno seguente, la gran folla che era venuta per la festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme e uscì incontro a lui gridando: ‘Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re d’Israele!’. Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta scritto: ‘Non temere, figlia di Sion! Ecco, il tuo re viene, seduto sopra un puledro d’asina’”.

Gesù e l’asino

La Domenica delle Palme ricorda Gesù che entra nella città santa di Gerusalemme seduto su un asino, accolto da una folla festante che agitava rami di ulivo. A quei tempi, gli animali degni di essere cavalcati da un re erano i cavalli, tanto da essere esentati dalle corse e dal lavoro nei campi. Gesù, invece, entra a Gerusalemme sul dorso di un’asina. Questo perché come racconta il profeta Zaccaria, Gesù è un re diverso. Egli non arriva con armi o insegne di potere, ma sceglie di essere trasportato dall’animale più umile e servizievole. L’asino, inoltre, può rappresentare anche l’elemento istintivo e terreno dell’uomo, che Gesù, il Signore, conduce verso la salvezza.

Il significato delle palme

Altro elemento simbolico della Domenica della Passione del Signore è rappresentato dalle palme. Essa ha un forte elemento simbolico in quanto la palma rappresenta la pianta che si rinnova ogni anno con una foglia, ma riporta anche all’immagine messianica di creazione un ponte tra il monte e la città, tra Dio e l’uomo. Fino al IV secolo, a Gerusalemme una tradizione locale indicava fisicamente la palma da cui erano stati staccati i rami con cui i fanciulli avevano inneggiato a Gesù. In Occidente, dove le palme non crescono , la palma è stata sostituita dall’ulivo, simbolo di pace e di Gesù stesso.

La data della Domenica delle Palme

Proprio come la Pasqua, anche la data della Domenica delle Palme cambia ogni anno. Per noi che seguiamo il calendario gregoriano, la Domenica delle Palme si tiene tra il 22 marzo e il 25 aprile.

