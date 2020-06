Perché il solstizio d’estate quest’anno è il 20 giugno e non il 21

Il 20 giugno 2020 è il giorno del solstizio d’estate, ovvero il giorno con il maggior numero di ore di luce. Il sole raggiunge il punto di declinazione massima nel cielo terrestre, pertanto si ha il giorno più lungo dell’anno, quello in cui il sole tramonta più tardi.

La parola solstizio

La parola solstizio deriva dal latino solstĭtĭum, composto da sōl (sole) e sistĕre (fermarsi). Il termine indica in astronomia il momento in cui il sole raggiunge, nel suo moto apparente lungo l’eclittica, il punto di declinazione massima o minima. Infatti, a seconda delle stagioni, abbiamo il solstizio d’estate o quello d’inverno. Il fenomeno del solstizio è dovuto all’inclinazione dell’asse di rotazione terrestre rispetto al piano dell’orbita terrestre e può variare.

Il solstizio d’estate, rappresentando l’inizio dell’omonima stagione, è sempre stato nella storia occasione di feste, come i Litha nel neopaganesimo o la natività cristiana di Giovanni Battista, cosiddetta “Notte di San Giovanni” o “Notte di mezza estate”. Talvolta nelle zone di cultura celtico-germanica la “Festa del sole di mezza estate” era associata anche alla celebrazione della mascolinità e della sua funzione sociale.

L’inizio dell’estate 2020

La data del solstizio di estate, così come l’orario, può variare ogni anno, anche se oscilla sempre tra il 20 e il 21 giugno. Quest’anno il solstizio d’estate cade il 20 giugno 2020 alle 21.44. Lo stesso giorno si verificherà una spettacolare eclissi anulare di Sole, visibile parzialmente anche dall’Italia.

Anche l’orario cambia ogni anno. Il solstizio infatti ritarda di circa 6 ore rispetto all’anno precedente e si riallinea ogni 4 anni in concomitanza con l’anno bisestile. Per questo motivo la data del solstizio non è sempre la stessa, così come quello invernale può cadere il 21 o 22 dicembre.

