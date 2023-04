“La cravatta e l’orologio” di Apollinaire, il connubio fra disegno e poesia

Conoscete i "calligrammes" di Apollinaire? Il 27 aprile ricorre la Giornata Internazionale del disegno. Per l'occasione vi proponiamo "La cravatta e l'orologio", un componimento che unisce poesia e disegno, nato in critica alla società moderna e alle sue abitudini consumistiche.

Cosa succede quando il disegno si unisce alla poesia? I Calligrammes Guillaume Apollinairesocietà modernadi , geniali creazioni che nascono dal connubio fra segno grafico, segno linguistico e pensiero, ne sono un esempio. In occasione della Giornata Internazionale del disegno, vi proponiamo “La cravatta e l’orologio”, un componimento con cui Apollinaire descrive le contraddizioni della .

I Calligrammes, segno, disegno e pensiero si incontrano

“Secondo me un calligramma è un insieme di segno, disegno e pensiero. Rappresenta la via più corta per esprimere un concetto e per obbligare l’occhio ad accettare una visione globale della parola scritta”.

Secondo Guillaume Apollinaire, i calligrammes rappresentano la maniera migliore per esprimere ciò che attraverso la poesia non trova pieno compimento. Segno, disegno e pensiero si incontrano, nei calligrammes, per dare vita a concetti profondi espressi in poche parole, poco spazio.

È il caso de “La cravatta e l’orologio”, un calligramme che parla di come siamo asserviti alle mode e dipendenti dal tempo, una critica alla società moderna, sempre più impegnata ad apparire e meno concentrata sull’essere.

Di seguito, riportiamo il testo originale del calligramme unito alla sua traduzione, ed il disegno, che immortala una cravatta ed un orologio, in cui le parole legate al dolore e alla dipendenza sono inserite in punti cruciali come il nodo della cravatta e le lancette dell’orologio.

“La cravatta e l’orologio” di Apollinaire

“Dolorosa che tu porti

e che ti orna o civilizzato toglila

se tu vuoi respirare bene”.

“Douloureuse que tu portes

et qui t’orne o civilisé ote-la

si tu veux bien respirer”.

Guillaume Apollinaire

Guglielmo Alberto Wladimiro Alessandro Apollinare de Kostrowitzky, meglio noto con lo pseudonimo Guillaume Apollinaire, nasce a Roma nel 1880. La madre è una nobildonna di origine polacca che da anni vive a Roma. Il padre, che decide di non riconoscere il piccolo, è un ufficiale originario del Cantone dei Grigioni.

L’infanzia e l’adolescenza di Guillaume Apollinaire sono segnate dai continui viaggi intrapresi dalla madre, che si sposta da Monaco a Cannes, e da Cannes a Nizza, per poi raggiungere finalmente Parigi nel 1899.

In questo contesto di frequenti e repentini cambiamenti, il giovane coltiva, in parallelo ai suoi studi, la passione per la letteratura e la scrittura, e si avvicina ai movimenti e agli intellettuali avanguardisti, fra cui Giuseppe Ungaretti, Max Jacob e Pablo Picasso.

Apollinaire viaggia in giro per l’Europa, assetato di cultura e conoscenza e, pur di guadagnare qualcosa, accetta incarichi passeggeri e mediocri, finché non ottiene un incarico in Renania, dove viene assunto in qualità di precettore. Nella nobile dimore in cui lavora, Apollinaire incontra Annie, una giovane governante di origini britanniche di cui l’artista si innamora perdutamente. Annie, tuttavia, è terrorizzata dagli sguardi intensi dell’uomo e dal fervore delle sue dichiarazioni. Dalla relazione mancata con questa donna, nasce la celebre “Chanson du Mal-aimé”.

Tornato a Parigi, Guillaume Apollinaire comincia a frequentare i circoli letterari ed artistici e nel 1903 fonda una rivista, “Le festin d’Europe”. La vita scorre tranquilla e dolce, fra i Café, gli atelier e gli incontri con artisti che cercano un nuovo modo per esprimersi e comunicare. È in questo periodo di spensieratezza che Apollinaire conosce Marie Laurencin, la pittrice con cui l’uomo intratterrà una lunga relazione.

Intanto, nel 1913, viene pubblicata “Alcools”, la prima sconvolgente raccolta poetica dell’autore, destinata a fare molto rumore e a interrogare i lettori sulle nuove forme e i nuovi temi poetici.

Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, Apollinaire si reca volontario al fronte. L’anno successivo rientra a Parigi poiché rimasto ferito alla testa e, ispirato, scrive “Les Mamelles de Tirésias”, un dramma dal sapore surrealista. Pochi anni dopo, nel 1918, il poeta concepisce e pubblica i “Calligrammes”, una raccolta sensazionale e innovativa che affascina sin da subito i contemporanei. Guillaume Apollinaire muore pochissimo tempo dopo, il 9 novembre 1918, contagiato dall’influenza spagnola.