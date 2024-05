“Solo con tutti” di Charles Bukowski: la poesia sulla solitudine umana

Solo con tutti (Alone with Everybody) di Charles Bukowski esplora i temi della solitudine, dell’isolamento e della ricerca di un legame. La poesia si apre con una cruda rappresentazione del corpo umano, riducendolo alle sue componenti di base: carne, ossa, mente e potenzialmente un’anima.

Charles Bukowski mette in scena il disastro dei rapporti umani e sociali. Il vero legame appare impossibile, tutti gli esseri umani sono condannati a un’esistenza solitaria e isolata.

Solo con tutti è caratterizzata da una visione pessimistica e disillusa della vita, attraverso l’uso di un linguaggio schietto e spesso volgare. In essa però emergono l’esplorazione di temi importanti come la solitudine, la dipendenza e la ricerca di sé stessi.

Alone With Everybody è una poesia tratta dalla sua raccolta di poesie Love is a Dog from Hell, pubblicata nel 1977. In Italia il libro ha il titolo L’amore è un cane che viene dall’inferno ed è pubblicato da Guanda.

Leggiamo la poesia di Charles Bukowski per apprezzarne il significato.

Solo con tutti, la poesia di Bukowski

la carne copre l’osso

ed essi ci mettono una mente

dentro e

a volte un’anima,

e le donne spaccano

vasi contro le pareti

e gli uomini bevono troppo

e nessuno trova l’uno

ma continuano a cercare

strisciando e dentro e fuori dai letti.

La carne copre

l’osso e la

carne cerca

per più della carne.

non c’è nessuna possibilità:

siamo tutti intrappolati

in un destino singolare.

nessuno trova mai quello giusto.

le discariche della città piene

gli sfasciacarrozze pieni

i manicomi pieni

gli ospedali pieni

i cimiteri pieni

nient’altro si riempie.

***************

Alone With Everybody, Charles Bukowski

the flesh covers the bone

and they put a mind

in there and

sometimes a soul,

and the women break

vases against the walls

and the men drink too

much

and nobody finds the

one

but keep

looking

crawling in and out

of beds.

flesh covers

the bone and the

flesh searches

for more than

flesh.

there’s no chance

at all:

we are all trapped

by a singular

fate.

nobody ever finds

the one.

the city dumps fill

the junkyards fill

the madhouses fill

the hospitals fill

the graveyards fill

nothing else

fills.