5 libri gialli da leggere a maggio

Sei amante dei libri gialli e hai in programma una nuova lettura? In questo articolo ti suggeriamo 5 titoli perfetti da leggere a maggio.

Si tratta in tutti i casi di nuove uscite, che spaziano dal giallo a sfondo storico a quello che si colora di tinte ironiche. Da “Per un’ora d’amore”, thriller che ricalca i casi di cronaca degli ultimi tempi per indagare il tema del femminicidio, a “La donna che fugge”, nuova attesa indagine di Petra Delicado, ecco i gialli da non perdere questo mese.

5 libri gialli consigliati da leggere a maggio

“Per un’ora d’amore” di Piergiorgio Pulixi

“Per un’ora d’amore” è uno di quei gialli in cui la cronaca e la stringente attualità entrano con prepotenza nella trama.

Il legame tra un padre e una figlia è qualcosa di sacro che niente e nessuno dovrebbe spezzare. Maria Donata aveva promesso al suo, Italo, che, per quanto fosse andata lontano da casa, avrebbe sempre trovato un modo di ritornare.

Quando però viene uccisa, con indosso un abito da sposa che non le apparteneva, è Italo ad abbandonare la pace delle sue vigne nel sud della Sardegna e volare a Milano, dove la vita aveva portato Maria Donata, per prendersi cura del nipotino Filippo “Pippo” di due anni e scoprire cosa possa essere accaduto alla figlia.

Dopo otto mesi di indagini infruttuose, l’omicidio però rischia di essere archiviato e Italo ha un’unica speranza: il criminologo Vito Strega.

“Pioggia per i bastardi di Pizzofalcone” di Maurizio De Giovanni

Esce fra pochi giorni il nuovo volume della serie di gialli con protagonisti i Bastardi di Pizzofalcone. Quale migliore lettura per il mese di maggio?

Leonida Brancato era stato un penalista imbattibile. Il re del cavillo, lo chiamavano. Quando era andato in pensione, in procura avevano fatto festa.

Da anni non si sapeva più nulla di lui, ma ora qualcuno lo ha ucciso e ha infierito sul suo cadavere. Un omicidio che appare privo di movente e che mette di nuovo alla prova i Bastardi.

Sotto un diluvio che non concede tregua, circondati da nemici e nonostante dolorosi problemi personali, i formidabili poliziotti del commissariato di Pizzofalcone si districheranno fra segreti, ipocrisie, rancori. Arrivando a scoprire una verità quanto mai inaspettata.

“Una festa in nero” di Alice Basso

Se ti piacciono i gialli con ambientazione storica, ti suggeriamo il nuovo libro di Alice Basso, che racconta una storia nella Torino degli anni ’30.

I fari della Balilla Spider Sport fendono il buio della notte. Il fatto che al volante ci sia una donna potrebbe sembrare strano, ma non se si tratta di Anita.

Sono mesi, infatti, che fa cose poco consone, per non dire disdicevoli, sicuramente proibite. Come rimandare il matrimonio con Corrado solo per il desiderio di lavorare.

Oppure scrivere, sotto lo pseudonimo di J.D. Smith, racconti gialli ispirati a fatti di cronaca per portare un po’ di giustizia dove ormai non ne esiste più. Un segreto che condivide con Sebastiano Satta Ascona, direttore della rivista «Saturnalia». E a essere sinceri scrivere non è l’unica cosa proibita che fanno insieme…

Ma ora qualcosa è cambiato, ed è il motivo per cui Anita si trova a bordo di una macchina. Qualcuno ha iniziato a seguirli, e con le spie meglio non scherzare, di questi tempi.

“Dieci cose che ho imparato da Jessica Fletcher” di Alice Guerra

Se invece i gialli che ti colpiscono maggiormente sono ironici e poco canonici, ti suggeriamo questo vivace libro di Alice Guerra.

Luigino, novantenne di Mestre che vive in compagnia delle sue galline, una mattina sparisce senza lasciare traccia.

Un riluttante commissario siciliano, che odia il Veneto e sogna il trasferimento, sarà costretto a farsi carico delle indagini, ma la vera investigatrice – caparbia e inarrestabile come la sua mentore Jessica Fletcher – sarà Alice: una ragazza che si autoproclama “l’influencer di Mestre” e che non smette di ficcare il naso al bar, alle poste, al gingerino pomeridiano delle amiche della zia e, soprattutto, all’interno della stessa casa di Luigino.

“La donna che fugge” di Alicia Giménez-Bartlett

Infine, fra i gialli imperdibili di maggio non poteva non figurare il nuovo di Alicia Giménez-Bartlett.

Nei mesi successivi alla pandemia, nella caratteristica plaza del Nord di Barcellona, si svolge la settimana gastronomica alla presenza di un certo numero di food truck, i camion ristorante che offrono cibo di strada o specialità culinarie delle più svariate regioni del mondo. Sull’evento piomba gelido un fattaccio di sangue.

Christophe Dufour, cuoco francese nemmeno quarantenne che gestiva – con il suo socio spagnolo, Eduardo Castillo, detto Bob – un camion specializzato in gastronomia francese, è stato assassinato con due pugnalate.

