“Per un’ora d’amore”, il nuovo noir di Piergiorgio Pulixi è già un successo

Uscito il 16 aprile, “Per un’ora d’amore” è uno dei libri più venduti delle ultime settimane in Italia. Con quest’ultimo romanzo, Piergiorgio Pulixi firma una nuova avventura per il criminologo Vito Strega, a cui i lettori italiani si sono affezionati nel corso degli anni.

Strega è di ritorno a Milano dopo un mese di assenza, e si aspetta che qualcosa di terribile stia per accadere:

«Da quando era tornato, avvertiva una sensazione strana, quasi fosse in arrivo una bufera. Non meteorologica, purtroppo, bensì una di quelle tempeste che stravolgevano la vita, da cui un mese prima, in maniera codarda, si era sottratto, fuggendo per mare. In quei trenta giorni aveva provato a dimenticare, illudendosi che scordare equivalesse a guarire. Ma non era guarito per niente. Anzi. Il mare l’aveva costretto a guardarsi dentro e a fare i conti con l’uomo che era diventato.»

“Per un’ora d’amore” di Piergiorgio Pulixi

La sinossi

Il legame tra un padre e una figlia è qualcosa di sacro che niente e nessuno dovrebbe spezzare. Maria Donata aveva promesso al suo, Italo, che, per quanto fosse andata lontano da casa, avrebbe sempre trovato un modo di ritornare. Quando però viene uccisa, con indosso un abito da sposa che non le apparteneva, è Italo ad abbandonare la pace delle sue vigne nel sud della Sardegna e volare a Milano, dove la vita aveva portato Maria Donata, per prendersi cura del nipotino Filippo “Pippo” di due anni e scoprire cosa possa essere accaduto alla figlia. Dopo otto mesi di indagini infruttuose, l’omicidio però rischia di essere archiviato e Italo ha un’unica speranza: il criminologo Vito Strega. Già dai primi accertamenti, la sua squadra ha il sospetto che questa morte sia collegata a una serie di femminicidi che stanno scuotendo la città: un disegno criminale più ampio e oscuro, nel quale nessuna donna sembra essere al sicuro. Sullo sfondo di una Milano crepuscolare, violenta e indifferente, spazzata dalla pioggia e dal vento, Pulixi tratteggia un noir denso di umanità, pathos e dolcezza: un dramma famigliare che si riflette sulle vite dei singoli poliziotti, risvegliando in loro fantasmi che avevano sperato di essersi lasciati alle spalle.

Un noir ricco di pathos e di attualità

C’è Milano con le sue ombre tetre e misteriose, c’è un caso violento e urgente da risolvere. Ci sono i protagonisti di sempre, con il vicequestore Vito Strega in prima linea, c’è un filo sottile che lega le indagini alle vite private di ciascun personaggio.

“Per un’ora d’amore” è un noir più che riuscito, in cui al mistero e al pathos dettato dal crimine da risolvere si mescolano gli affetti personali, il percorso di crescita dei protagonisti della serie e una profonda riflessione in fatto di amore, relazioni e sentimenti.

Pulixi riesce anche nell’intento di rendere fluida la trama e la scrittura attraverso l’ironia e la sdrammatizzazione, e a creare un’opera che ha dei fortissimi richiami alla nostra stringente attualità: il femminicidio e la violenza sulle donne sono temi urgenti, che riguardano il nostro tempo.

Grazie a “Per un’ora d’amore”, Pulixi trova un modo per parlarne e per far aprire gli occhi a chi ancora non riesce a vedere con chiarezza quanto sia grave e diffuso il problema.

Chi è Piergiorgio Pulixi

Nato a Cagliari il 27 settembre 1982, l’autore di “Per un’ora d’amore” usa lo pseudonimo di Piergiorgio Pulixi, ma il suo vero cognome è Pulisci. È uno degli autori di noir più abili e apprezzati in Italia.

Dopo aver concluso gli studi classici, si è trasferito a Londra, dove ha vissuto per qualche anno prima di spostarsi a Milano. Esordisce nel mondo della scrittura nel 2008 con la saga poliziesca che vede protagonista Biagio Mazzeo, edita da Edizioni E/O.

Pulixi scrive per le pagine culturali de La Nuova Sardegna e insegna scrittura creativa e tecniche di narrazione per il comparto Education di Feltrinelli.

