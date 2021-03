Spleen. Questa parola inglese letteralmente significa “milza”, è passata a indicare, sulla base di antiche credenze che identificavano quell’organo come la causa della depressione. Così, Charles Baudelaire, fa di questo sentimento il perno della sua produzione. Per dare vita ad una ribellione emotiva tipica di quel periodo storico. Il tema della poesia è proprio questo senso di disperazione senza via d’uscita, che a volte attanaglia l’uomo, incapace di spiegarlo perfino a se stesso. La particolarità di questo componimento sono la forza delle immagini, crude, esplicite. Questo senso insopportabile della vita deriva dal doversi “piegare” al conformismo dilagante.