Oggi il mondo delle lettere ricorda Charles Baudelaire, uno dei più importanti poeti dell’Ottocento. Grande innovatore del genere lirico, I fiori del male, la sua opera maggiore, è considerata uno dei classici della letteratura francese e mondiale. Il titolo della raccolta è emblematico in quanto rivela poetica del poeta maledetto: Baudelaire intende estrarre la bellezza dal male che opprime e pervade la società di metà ‘800.

Le poesie di Charles Baudelaire

All’interno della raccolta i temi trattati spesso toccano il provocatorio, andando dall’utilizzo di droga, al vino, alla morte, al sesso, tanto da venire accusata dalla direzione della Sicurezza pubblica come oltraggiosa alla morale pubblica. Inutile però dire il contributo de I fiori del male alla letteratura mondiale e all’immaginario collettivo: infatti il poeta ha creato un nuovo modo di poetare, fondato sul verso libero, i simboli, le allusioni sonore in cui ogni cosa è legata ad un’altra da un filo invisibile che solo la Natura conosce.

Per rendere omaggio a questo importantissimo autore, vi proponiamo le sue poesie più conosciute, a partire dalla più famosa, “L’albatro”, vero e proprio manifesto della sua poetica.

L’albatro

Sovente, per diletto, i marinai catturano degli albatri, grandi

uccelli marini che seguono, indolenti compagni di viaggio, il

bastimento scivolante sopra gli abissi amari.

Appena li hanno deposti sulle tavole, questi re dell’azzurro, goffi

e vergognosi, miseramente trascinano ai loro fianchi le grandi,

candide ali, quasi fossero remi.

Come è intrigato e incapace, questo viaggiatore alato! Lui, poco

addietro così bello, com’è brutto e ridicolo! Qualcuno irrita il

suo becco con una pipa mentre un altro, zoppicando, mima

l’infermo che prima volava!

E il poeta, che è avvezzo alle tempeste e ride dell’arciere, assomiglia

in tutto al principe delle nubi: esiliato in terra, fra gli

scherni, non puo’ per le sue ali di gigante avanzare di un passo.

Spleen

Quando, come un coperchio, il cielo pesa greve

Sull’anima gemente in preda a lunghi affanni,

E in un unico cerchio stringendo l’orizzonte

Riversa un giorno nero più triste dell notti;

Quando la terra cambia in un’umida cella,

Entro cui la Speranza va, come un pipistrello,

Sbattendo la sua timida ala contro i muri

E picchiando la testa sul fradicio soffitto;

Quando la pioggia stende le sue immense strisce

Imitando le sbarre di una vasta prigione,

E, muto e ripugnante, un popolo di ragni

Tende le proprie reti dentro i nostri cervelli;

Delle campane a un tratto esplodono con furia

Lanciando verso il cielo un urlo spaventoso,

Che fa pensare a spiriti erranti e senza patria

Che si mettano a gemere in maniera ostinata.

– E lunghi funerali, senza tamburi o musica,

Sfilano lentamente nel cuore; la Speranza,

Vinta, piange, e l’Angoscia, dispotica ed atroce,

Infilza sul mio cranio la sua bandiera nera…

Ti adoro

T’adoro al pari della volta notturna,

o vaso di tristezza, o grande taciturna!

E tanto più t’amo quanto più mi fuggi, o bella,

e sembri, ornamento delle mie notti,

ironicamente accumulare la distanza

che separa le mie braccia dalle azzurrità infinite.

Mi porto all’attacco, m’arrampico all’assalto

come fa una fila di vermi presso un cadavere e amo,

fiera implacabile e cruda, sino la freddezza

che ti fa più bella ai miei occhi.

Inno alla bellezza

Vieni dal ciel profondo o l’abisso t’esprime,

Bellezza? Dal tuo sguardo infernale e divino

piovono senza scelta il beneficio e il crimine,

e in questo ti si può apparentare al vino.

Hai dentro gli occhi l’alba e l’occaso, ed esali

profumi come a sera un nembo repentino;

sono un filtro i tuoi baci, e la tua bocca è un calice

che disanima il prode e rincuora il bambino.

Sorgi dal nero baratro o discendi dagli astri?

Segue il Destino, docile come un cane, i tuoi panni;

tu semini a casaccio le fortune e i disastri;

e governi su tutto, e di nulla t’affanni.

Bellezza, tu cammini sui morti che deridi;

leggiadro fra i tuoi vezzi spicca l’Orrore, mentre,

pendulo fra i più cari ciondoli, l’Omicidio

ti ballonzola allegro sull’orgoglioso ventre.

Torcia, vola al tuo lume la falena accecata,

crepita, arde e loda il fuoco onde soccombe!

Quando si china e spasima l’amante sull’amata,

pare un morente che carezzi la sua tomba.

Venga tu dall’inferno o dal cielo, che importa,

Bellezza, mostro immane, mostro candido e fosco,

se il tuo piede, il tuo sguardo, il tuo riso la porta

m’aprono a un Infinito che amo e non conosco?

Arcangelo o Sirena, da Satana o da Dio,

che importa, se tu, o fata dagli occhi di velluto,

luce, profumo, musica, unico bene mio,

rendi più dolce il mondo, meno triste il minuto?

L’uomo e il mare

Sempre il mare, uomo libero, amerai!

perché il mare è il tuo specchio; tu contempli

nell’infinito svolgersi dell’onda

l’anima tua, e un abisso è il tuo spirito

non meno amaro. Godi nel tuffarti

in seno alla tua immagine; l’abbracci

con gli occhi e con le braccia, e a volte il cuore

si distrae dal tuo suono al suon di questo

selvaggio ed indomabile lamento.

Discreti e tenebrosi ambedue siete:

uomo, nessuno ha mai sondato il fondo

dei tuoi abissi; nessuno ha conosciuto,

mare, le tue più intime ricchezze,

tanto gelosi siete d’ogni vostro

segreto. Ma da secoli infiniti

senza rimorso né pietà lottate

fra voi, talmente grande è il vostro amore

per la strage e la morte, o lottatori

eterni, o implacabili fratelli!

L’Heautontimorumenos

Ti colpirò, senza odio e senza collera,

come un beccaio, come Mosè il sasso;

e perché possa al fine dissetare

il mio Sahara, le acque del dolore

zampillare farò dalla tua palpebra.

Rigonfio di speranza il desiderio

andrà sulle tue lacrime salate

come un vascello che si spinge al largo;

nel cuore inebriato dei tuoi singhiozzi,

che mi son cari, echeggeranno quasi

un tamburo che batte la sua carica.

Non sono forse un falso accordo nella

divina sinfonia, grazie all’edace

Ironia che mi scuote e mi morde?

Tutto il mio sangue, tutto, è questo nero

veleno; ed io non sono che lo specchio

in cui si guarda la strega.

Coltello e piaga, schiaffo e guancia, membra

e ruota sono, vittima e carnefice;

sono il vampiro del mio cuore, un grande

infelice, di quelli a un riso eterno

dannati, e che non possono più sorridere.

L’anima del vino

Dentro le bottiglie cantava una sera l’anima del vino:

‘Uomo, caro diseredato, eccoti un canto pieno

di luce e di fraternità da questa prigione

di vetro e da sotto le vermiglie ceralacche!

So quanta pena, quanto sudore e quanto sole

cocente servono, sulla collina ardente,

per mettermi al mondo e donarmi l’anima;

ma non sarò ingrato né malefico,

perché sento una gioia immensa quando scendo

giù per la gola d’un uomo affranto di fatica,

e il suo caldo petto è una dolce tomba

dove sto meglio che nelle mie fredde cantine.

Senti come echeggiano i ritornelli delle domeniche?

Senti come bisbiglia la speranza nel mio seno palpitante?

Vedrai come mi esalterai e sarai contento

coi gomiti sul tavolo e le maniche rimboccate!

Come accenderò lo sguardo della tua donna rapita!

Come ridarò a tuo figlio la sua forza e i suoi colori!

Come sarò per quell’esile atleta della vita

l’olio che tempra i muscoli dei lottatori!

Cadrò in te, ambrosia vegetale,

prezioso grano sparso dal Seminatore eterno,

perché dal nostro amore nasca la poesia

che come un raro fiore s’alzerà verso Dio!’

