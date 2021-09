È finita la notte, la poesia di Tagore sul destino

poesie d'autore

I versi di Rabindranath Tagore tratti da È finita la notte, così vibranti e suggestivi, comunicano un senso di legame universale tra coloro che sono destinati a percorrere gli stessi sentieri.

È finita la notte

Spegni la lampada fumante

nell’angolo della stanza.

Sul cielo d’oriente

è fiorita la luce dell’universo:

è un giorno lieto.

Sono destinati a conoscersi

tutti coloro che cammineranno

per strade simili.

La forza del destino

In questa poesia, l’autore si rivolge all’interlocutore/protagonista, avvisandolo della fine della notte, metafora di qualcosa che finisce e dell’arrivo di una novità. Qualcosa di nuovo che arriva all’inizio di un nuovo giorno, definito “lieto”. Con il nuovo giorno comincia anche un nuovo cammino, durante il quale sono destinati a conoscersi “coloro che cammineranno su strade simili”.

La ricerca dell’armonia

Nelle sue liriche, come nella sua vita, Rabindranath Tagore espresse la propria passione e la sua convinta ricerca dell’armonia e della bellezza nonostante le difficoltà. Per “la profonda sensibilità, per la freschezza e bellezza dei versi che, con consumata capacità, Rabindranath Tagore riesce a rendere nella sua poeticità, espressa attraverso il suo linguaggio inglese, parte della letteratura dell’ovest”, nel 1913 Rabindranath Tagore venne insignito del premio Nobel per la Letteratura.