Poesia indiana

Nelle sue liriche, come nella sua vita, Rabindranath Tagore espresse la propria passione e la sua convinta ricerca dell’armonia e della bellezza nonostante le difficoltà. Per “la profonda sensibilità, per la freschezza e bellezza dei versi che, con consumata capacità, Rabindranath Tagore riesce a rendere nella sua poeticità, espressa attraverso il suo linguaggio inglese, parte della letteratura dell’ovest”, nel 1913 Rabindranath Tagore venne insignito del premio Nobel per la Letteratura. Rileggiamo le poesie più belle del poeta e filosofo bengalese.

Le poesie più belle di Rabindranath Tagore

Io desidero te, soltanto te

Io desidero te, soltanto te

il mio cuore lo ripeta senza fine.

Sono falsi e vuoti i desideri

che continuamente mi distolgono da te.

Come la notte nell’oscurità

cela il desiderio della luce,

così nella profondità

dalla mia inconscienza risuona questo grido:

”io desidero te, soltanto te”.

Come la tempesta cerca fine

nella pace, anche se lotta

contro la pace con tutta la sua furia,

così la mia ribellione

lotta contro il tuo amore eppura grida:

”io desidero te, soltanto te”.

Chi sei tu, lettore

Chi sei tu, lettore che leggi

le mie parole tra un centinaio d’anni?

Non posso inviarti un solo fiore

della ricchezza di questa primavera,

una sola striatura d’oro

delle nubi lontane.

Apri le porte e guardati intorno.

Dal tuo giardino in fiore cogli

ricordi fragranti dei fiori svaniti

un centinaio d’anno fa.

Nella gioia del tuo cuore possa tu sentire

la gioia vivente che cantò

in un mattino di primavera,

mandando la sua voce lieta

attraverso un centinaio d’anni.

Non mi accorsi del momento

Non mi accorsi del momento in cui varcai

per la prima volta la soglia

di questa vita

Qual fu la potenza che mi schiuse

in questo vasto mistero

come sboccia un fiore

in una foresta a mezzanotte?

Quando al mattino guardai la luce,

subito sentii che non ero

uno straniero in questo mondo,

che l’inscrutabile, senza nome e forma

mi aveva preso tra le sue braccia

sotto l’aspetto di mia madre.

Così, nella morte, lo stesso sconosciuto

m’apparirà come sempre a me noto.

e poichè amo questa vita

so che amerò anche in morte.

Cogli questo piccolo fiore

Cogli questo piccolo fiore e prendilo.

Non indugiare!

Temo che esso appassisca

e cada nella polvere.

Non so se potrà trovare posto

nella tua ghirlanda,

ma onoralo

con la carezza pietosa della tua mano

e coglilo.

Temo che il giorno finisca

prima del mio risveglio

e passi l’ora dell’offerta.

Anche se il colore è pallido

e tenue è il suo profumo

serviti di questo fiore finché c’è tempo

e coglilo.

Morte del bambino

Era vivo, rideva,

camminava e giocava.

Natura, prendendolo che hai avuto?

Tu hai milioni

di uccelli colorati,

foreste, stelle, oceani,

il cielo infinito.

Perché l’hai strappato

dal seno della madre,

l’hai nascosto in seno alla terra

e l’hai ricoperto di fiori?

O Potente Natura

di miriadi di stelle e di fiori,

hai rubato un bambino!

S’è forse ingrandito

il tuo tesoro infinito?

Hai così aumentato d’un granello

La tua felicità?

Eppure, un cuore di mamma,

immenso come il tuo,

con la perdita del bambino

ha perduto tutto!

Non celare il segreto

Non celare il segreto del tuo cuore,

amico mio.

Dillo a me, solo a me, in segreto.

Tu che sorridi tanto gentilmente,

sussurralo sommessamente,

il mio cuore l’udrà,

non le mie orecchie.

La notte è fonda,

la casa è silenziosa,

i nidi degli uccelli

son coperti di sonno.

Dimmi tra lacrime esitanti,

tra sorrisi titubanti,

tra dolore e dolce vergogna,

il segreto del tuo cuore!

Come una regina

Senza parlare sei arrivata come una

vera regina, di nascosto

hai posato i piedi dentro l’anima.

Donna

Donna, non sei soltanto l’ opera di Dio,

ma anche degli uomini, che sempre

ti fanno bella con i loro cuori.

I poeti ti tessono una rete

con fili di dorate fantasie;

i pittori danno alla tua forma

sempre nuova immortalità.

Il mare dona le sue perle,

le miniere il loro oro,

i giardini d’ estate i loro fiori

per adornarti, per coprirti,

per renderti sempre più preziosa.

Il desiderio del cuore degli uomini

ha steso la sua gloria

sulla tua giovinezza.

Per metà sei donna, e per metà sei sogno.

Non abbandonarti

Non abbandonarti, tieniti stretto,

e vincerai.

Vedo che la notte se ne va:

coraggio, non aver paura.

Guarda, sul fronte dell’oriente

di tra l’intrico della foresta

si è levata la stella del mattino.

Coraggio, non aver paura.

Son figli della notte, che del buio battono le strade

la disperazione, la pigrizia, il dubbio:

sono fuori d’ogni certezza, non son figli

dell’aurora.

Corri, vieni fuori;

guarda, leva lo sguardo in alto,

il cielo s’è fatto chiaro.

Coraggio, non aver più paura.