I versi di Giorgio Caproni sull’amore nel suo “Madrigale d’estate”

Giorgio Caproni, tra i più raffinati e malinconici poeti italiani del Novecento, ha spesso saputo fondere nella sua poesia sensualità e dolore, desiderio e assenza, luce e ombra. Nei versi tratti da “Madrigale d’estate“, dedicati a una misteriosa e affascinante “gitana”, Giorgio Caproni crea un quadro in cui la passione amorosa si intreccia con la sofferenza esistenziale, utilizzando immagini potenti e simboliche per evocare la complessità dell’esperienza umana.

Oscurami la vista col tuo canto.

Sciogli la tua chioma

dispiegata e solenne come un manto

d’ombra sopra i prati. Dipingimi con la bocca insanguinata

un cielo d’amore,

su un fondo di carne, la stella

violetta del dolore.

Giorgio Caproni e l’estate che infiamma i sensi

“Oscurami la vista col tuo canto.

Sciogli la tua chioma

dispiegata e solenne come un manto

d’ombra sopra i prati.”

Già l’incipit della poesia richiama la volontà, da parte del poeta, di abbandonarsi a un’esperienza sensoriale che non passa dalla vista, bensì dall’udito: il canto. Il suono, rispetto all’immagine, è più effimero, più intimo, più capace di entrare nei recessi dell’animo. Il canto della gitana diventa uno strumento di incantamento, un velo che oscura il mondo visibile per condurre il poeta in una dimensione altra, forse onirica, forse interiore. La richiesta “oscùrami la vista” non è negazione della realtà, ma piuttosto un desiderio di evasione da essa, per accedere a un piano dove sensi e poesia coincidono.

La figura femminile qui delineata assume tratti archetipici: è la donna della seduzione, della notte, della magia. “Sciogli la tua chioma” evoca un gesto carico di sensualità, ma non si ferma all’erotismo: quella chioma diventa “un manto / d’ombra sopra i prati”, immagine regale, solenne, che trasforma la donna in una sorta di dea notturna. L’ombra non è solo mancanza di luce: è anche protezione, mistero, silenzio. La chioma sciolta copre la natura, e allo stesso tempo la trasfigura. In questo passaggio, Caproni allude forse al potere trasfigurante dell’amore e dell’immaginazione, capaci di dare nuovo senso alla realtà più ordinaria.

“Dipingimi con la bocca insanguinata

un cielo d’amore,

su un fondo di carne, la stella

violetta del dolore.”

Il secondo movimento della poesia si fa ancora più intensamente corporeo. L’atto di “dipingere” con la “bocca insanguinata” può essere letto su più livelli. Da un lato, è un’immagine erotica, sensuale, in cui la passione lascia un segno fisico, tangibile. Dall’altro, c’è in essa qualcosa di violento, di struggente, che richiama il dolore unito all’amore. La bocca insanguinata è un segno di sofferenza, ma anche di vitalità: è la ferita che si fa canto, l’amore che si fa sacrificio.

Il poeta chiede di essere “dipinto”, ossia trasformato, segnato in modo permanente da questo incontro. E non su una tela, ma su un “fondo di carne”: l’amore, per Caproni, non è mai astratto, ma sempre fisico, corporeo, concreto. È sulla carne che si scrive la storia degli affetti, e sulla carne si imprime anche la “stella / violetta del dolore”. La stella, simbolo tradizionale di speranza e guida, qui viene tinta di viola, colore funebre, ma anche mistico, ambivalente. È una stella che porta luce e ferita, bellezza e lacerazione.

In questa immagine conclusiva si raccoglie l’intero senso del madrigale: l’amore è canto, sì, ma anche oscurità; è luce, ma anche ferita; è desiderio, ma anche sofferenza. La poesia stessa, come il canto della gitana, nasce da questo nodo irrisolto tra bellezza e dolore, tra incanto e ferita.

Estrella, la gitana a cui il madrigale è dedicato

La figura della gitana richiama, come accennato, archetipi femminili legati all’irrazionale, alla seduzione, alla sapienza antica. Ma non è un personaggio stereotipato: è piuttosto una personificazione del potere trasformatore della poesia e dell’amore, entrambi capaci di condurre il poeta oltre i limiti della razionalità. Non è un caso che la poesia si intitoli madrigale, forma poetica rinascimentale tradizionalmente associata al canto d’amore, alla musica, alla leggerezza. Caproni però sovverte il registro: il suo madrigale è estivo, sì, ma è carico di ombre e sangue, di notti e di stelle che preludono sventure.

Questi versi esprimono quindi un’estetica dell’ambivalenza, in cui l’amore non è mai idealizzato, ma sempre vissuto nella sua pienezza contraddittoria: esperienza di unione e perdita, di bellezza e ferita. La dolce gitana non è solo oggetto del desiderio, ma anche tramite del mistero, figura che accompagna il poeta in un viaggio dentro se stesso e nel cuore oscuro della vita.

Con Madrigale d’estate, Giorgio Caproni ci consegna una poesia in cui l’estate – stagione della luce – si popola di ombre, la dolcezza si veste di sangue, e la passione diventa stella di dolore. In questi contrasti brucia la verità di ogni autentico sentimento umano. E, soprattutto, brilla la potenza della parola poetica, che riesce a dire l’indicibile, a dipingere l’amore “su un fondo di carne”.