25 aprile, le poesie sulla resistenza e la liberazione

Le poesie sulla resistenza per ricordare chi ha dato la vita per la libertà. Il 25 aprile è festa nazionale in Italia, perché si celebra la Liberazione dal regime fascista grazie alla Resistenza delle forze partigiane. La data di oggi assume un particolare significato politico e militare, in quanto simbolo della vittoriosa lotta di resistenza militare e politica attuata dalle forze partigiane durante la seconda guerra mondiale. Una lotta iniziata l’8 settembre 1943 contro il governo fascista della Repubblica Sociale Italiana e l’occupazione nazista.

Il periodo della Resistenza è stato un periodo complesso, raccontato da romanzieri, storici e giornalisti in maniere differenti e spesso discordanti. Oltre a presentarvi le frasi e i libri sulla liberazione d’Italia, di seguito potete trovare i versi e le poesie sulla resistenza.

Le poesie sulla resistenza

L’uomo libero

L’Uomo Libero non ha confini,

il suo limite è l’infinito,

le sue vie sono sempre aperte

come le porte di un tempio invisibile

è lui, il sacerdote dell’Ignoto

L’Uomo Libero spregia le catene

ma non si lascia travolgere dalla lotta,

il suo campo di battaglia è la vita,

la prima preoccupazione, l’Amore.

L’Uomo Libero è vento:

accende le ceneri addormentate,

spettina le foglie degli alberi,

grida dall’alba del sole

al tramonto della luna

per ricordare al mondo

una sola parola: libertà!

Domenico Turco

Viva la Libertà

Viva la primavera

che viaggia liberamente

di frontiera in frontiera

senza passaporto,

con un seguito di primule,

mughetti e ciclamini

che attraversando i confini

cambiano nome come

passeggeri clandestini.

Tutti i fiori del mondo son fratelli.

Gianni Rodari

Aprile 1945

Ecco, la guerra è finita.

Si è fatto silenzio sull’Europa.

E sui mari intorno ricominciano di notte a navigare i lumi.

Dal letto dove sono disteso posso finalmente guardare le stelle.

Come siamo felici.

A metà del pranzo la mamma si è messa improvvisamente a piangere per la gioia,

nessuno era più capace di andare avanti a parlare.

Che da stasera la gente ricominci a essere buona?

Spari di gioia per le vie, finestre accese a sterminio,

tutti sono diventati pazzi, ridono, si abbracciano,

i più duri tipi dicono strane parole dimenticate.

Felicità su tutto il mondo è pace!

Infatti quante cose orribili passate per sempre.

Non udremo più misteriosi schianti nella notte

che gelano il sangue e al rombo ansimante dei motori

le case non saranno mai più cosi ‘ immobili e nere.

Non arriveranno più piccoli biglietti colorati con sentenze fatali,

Non più al davanzale per ore, mesi, anni, aspettando lui che ritorni.

Non più le Moire lanciate sul mondo a prendere uno

qua uno là senza preavviso, e sentirle perennemente nell’aria,

notte e dì, capricciose tiranne.

Non più, non più, ecco tutto;

Dio come siamo felici

Dino Buzzati

25 aprile

Forse non farò

cose importanti,

ma la storia

è fatta di piccoli gesti anonimi,

forse domani morirò,

magari prima

di quel tedesco,

ma tutte le cose che farò

prima di morire

e la mia morte stessa

saranno pezzetti di storia,

e tutti i pensieri

che sto facendo adesso

influiscono

sulla mia storia di domani,

sulla storia di domani

del genere umano.

Italo Calvino

Filastrocca Libera

Libero, libera, liberi tutti

Libero l’albero e libero il seme

Liberi i belli di essere brutti

Le volpi furbe di essere sceme

Il fiume libero d’essere mare

Il mare libero dall’orizzonte

Libero il vento se vuole soffiare

Liberi noi di sentircelo in fronte

Libero tu di essere te

Libero io di essere me

Liberi i piccoli di essere grandi

Liberi i fiori di essere frutti

Libero, libera, liberi tutti.

Bruno Tognolini