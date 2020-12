I test sulla letteratura più cliccati dai lettori nel 2020

E’ una delle rubriche più lette e virali. Parliamo dei Test di Libreriamo, diventati appuntamenti fissi per tutti gli amanti dei libri e della cultura che, tra una notizia e un’altra, vogliono anche giocare e prendersi meno sul serio, in piena sintonia con quello che è uno dei punti fondamentali del nostro Manifesto. Rendere la cultura e i libri più popolari e vicini alla gente. Per coloro che si fossero persi alcuni di questi test, vi proponiamo gli 10 più più cliccati sul nostro sito durante il 2020.

Sei convinto di sapere tutto – ma proprio tutto! – sulla storia della letteratura, da Dante fino a Montale? Mettiti in gioco e dimostraci quanto ne sai delle nostre gloriose lettere!

Per tutti i lettori più appassionati della magica saga di J.K. Rowling, ecco il quiz per capire a quale personaggio di Harry Potter somigliate di più! Siete fedeli come Ron? Siete malvagi come Voldemort? Oppure siete saggi come Silente? Affrontate le domande del test e vediamo a quale personaggio si sposa meglio la vostra personalità!

Dal buono Hagrid, al saggio Silente, fino alla cattivissima professoressa Umbridge. Quali di questi professori della famosa saga di Harry Potter è più vicino a voi?

A partire dalla prima pubblicazione, avvenuta il 6 aprile 1943, il volo del Piccolo Principe ha toccato i cuori di tanti con le sue storie. Ma quale frase tratta dalla celebre opera di Antoine de Saint-Exupéry ti rappresenta di più? Rispondi alla domande di questo test e scopri, in base alle tue abitudini e al tuo carattere, quale frase de “Il Piccolo Principe” sei?

Le avventure del Signore degli Anelli hanno appassionato davvero tutti, grandi e piccini. Impossibile non rimanere affascinati da quei paesaggi, dai personaggi, dalle avventure, dalla magia.

Quanto conosci i classici della letteratura? I classici della letteratura li abbiamo letti tutti almeno una volta nella vita. Credete di conoscerli tutti? Ecco il test per scoprire quanto siete pronti. Vi abbiamo messo alla prova diverse volte, ma oggi è giunto il momento di scoprire quanto conoscete veramente i classici della letteratura. Sarete prossimi o bocciati? Ecco una nuova e difficile sfida tutta per voi. Test di poesia, riesci a indovinare l’autore leggendo alcuni versi? Siete in grado di di riconoscere l’autore di una poesia avendo come indizio alcuni suoi versi celebri? Mettetevi alla prova con questo test letterario.

Qualsiasi ragazza appassionata di lettura non può non aver amato ”Piccole Donne”, il romanzo di Louisa May Alcott. Un’appassionante storia di quattro sorelle che affrontano i grandi temi della vita: la famiglia, la povertà, l’amicizia e l’amore. Ognuna di quelle ragazze ci ha fatto sognare e, sicuramente, tutte le lettrici si sono immedesimate – almeno una volta – in una delle protagoniste: l’irriverente Josephine, la romantica Margaret, la vanitosa Amy oppure la tranquilla Beth? Quale delle sorelle March di Piccole donne vi somiglia di più?

Ami i poeti e pensi di conoscere i grandi capolavori della letteratura? Mettiti alla prova cercando di indovinare i titoli e gli autori di alcune poesie leggendo soltanto il primo verso.

Quale eroina di Jane Austen sei? Scoprilo con questo test I romanzi di Jane Austen sono tra i più amati non solo da parte della community di Libreriamo, ma dagli amanti dei libri di tutto il mondo. Vere e proprie pietre miliari della letteratura mondiale, capaci di appassionare, commuovere e, perché no, ispirare la vita di milioni di lettrici.

