Alcuni libri conoscono molte più cose su di noi e sulla nostra personalità di quante non ne conosciamo noi stessi. Capita così che, leggendoli, scopriamo nuovi aspetti del nostro carattere, delle nostre aspettative e dei nostri sogni che fino a un attimo prima non sospettavamo nemmeno. Si tratta di una delle piccole grandi magie della lettura. Scoprite con questo test quale libro rispecchia maggiormente la vostra vita. E magari scoprirete anche qualcosa di nuovo su voi stessi!

Quale libro rispecchia la tua vita? Scoprilo con questo test

La lettura rappresenta molto più di quanto in molti immaginano. Leggere un libro non è soltanto un modo per trascorrere il tempo. Le pagine dei libri contengono parole, storie, sentimenti capaci di trasferire nel lettore emozioni, fargli scoprire mondi inesplorati e inimmaginabili. La lettura inoltre, come dimostrato da diversi studi scientifici, ha anche dei benefici per la psiche e la salute delle persone. Vi proponiamo un semplice test per invitarvi a scoprire quale tra questi 4 libri può rappresentarvi in base alle vostre abitudini e ai vostri gusti.