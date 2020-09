In molti conoscono i titoli dei grandi romanzi storici, dei libri per bambini più amati e degli scrittori contemporanei più acclamati. Ma quanti lettori sono in grado di risalire al titolo di un libro partendo da una citazione o da un indizio? Mettete alla prova la vostra conoscenza in campo letterario con questo test.

Passo 1 di 10 10% “A dispetto vostro e mio, a dispetto dello stupido mondo che ci crolla intorno, vi amo. Perchè siamo tutti uguali, gentaglia tutti e due, egoisti e scaltri, ma capaci di guardare le cose in faccia e di chiamarle con il loro nome.” * “Piccole Donne”- Louisa May Alcott “Via col vento” – Margaret Mitchell “Orgoglio e Pregiudizio”- Jane Austen “L’altra donna del Re” -Philippa Gregory

“Ho paura perché sono felice, e una felicità più grande puoi provarla solo quando stai per perderla” * “Il giovane Holden” – J.D. Salinger “The giver-Il donatore”-Lois Lowry “Il cacciatore di aquiloni” – Khaled Hosseini “Il piccolo principe” – Antoine de Saint-Exupéry

“Scese, evitando di guardarla a lungo, come si fa col sole, ma vedeva lei, come si vede il sole, anche senza guardare” * “Il nome della rosa” – Umberto Eco “I promessi sposi” – Alessandro Manzoni “I miserabili" - Victor Hugo “Anna Karenina”- Lev Tolstoj

Questo romanzo è ambientato a Londra e a Parigi prima e durante la Rivoluzione francese e ha venduto 200 milioni di copie. * “Il ritratto di Dorian Grey” – Oscar Wilde “Madame Bovary” – Gustave Flaubert “Racconto di due città”- Charles Dickens “Ivanhoe” – Walter Scott

“Sapeva che sarebbe stato sufficiente aprire gli occhi per tornare alla sbiadita realtà senza fantasia degli adulti.” * "Peter Pan nei giardini di Kensington" – James Matthew Barrie "Le avventure di Pinocchio" – Carlo Collodi "Alice nel Paese delle Meraviglie" – Lewis Carroll "Pippi Calzelunghe" – Astrid Lindgren

“Non lo disse ad alta voce perché sapeva che a dirle, le cose belle non succedono” * "L’insostenibile leggerezza dell’essere" - Milan Kundera "Fiesta" - Ernest Hemingway "La fonte meravigliosa" - Ayn Rand "Il vecchio e il mare" - Ernest Hemingway

Questo libro ha vinto il Premio Strega e Campiello Opera Prima nel 2008 * "Gomorra" – Roberto Saviano "La pazienza del ragno" – Andrea Camilleri "Come Dio comanda" – Niccolò Ammaniti "La solitudine dei numeri primi" – Paolo Giordano

Un libro da cui non è mai stato tratto un musical * "Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte" – Mark Haddon "Matilde" – Roald Dahl "Oliver Twist" – Charles Dickens "Ragione e sentimento" – Jane Austen

“E’ dell’uomo attendere. Dell’uomo giusto, attendere con fiducia; dell’ingiusto, con paura” * "Il visconte dimezzato" – Italo Calvino "La coscienza di Zeno" – Italo Svevo "Il Principe" – Niccolò Macchiavelli "Il fu Mattia Pascal" – Luigi Pirandello

“Questa che chiamiamo fortuna, è una donna ubriaca e capricciosa, ma soprattutto cieca, e così non vede ciò che fa, né sa chi getta nella polvere né chi invece porta sugli altari” * "Robinson Crusoe" – Daniel Defoe "Don Chisciotte" – Miguel de Cervantes "Moby-Dick" – Herman Melville "I viaggi di Gulliver" – Jonathan Swift



