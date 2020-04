Ti sei sempre vantato, con gli amici, di essere un super fan del mago più famoso del mondo? Ebbene è venuto il momento di testare le tue reali conoscenze sul mondo creato dal Rowling. Con questo test di Harry Potter vogliamo verificare la tua preparazione sul mondo di del maghetto di Hogwarts.

Dopo averti intrattenuto con i test per scoprire quale personaggio di Harry Potter o quale professore di Hogwarts più ti rappresenta, adesso si inizia a far sul serio. Dunque la tua conoscenza sul mondo creato dalla Rowling è davvero così profonda come dici? Inoltre hai letto tutti i libri? Bene! È arrivato il momento di testarla!

Rispondi a queste domande di questo test di Harry Potter: sono 7 e di difficoltà crescente, per scoprire se sai davvero tutto su Harry, la sua scuola di Magi,a i suoi amici e docenti.

Mettiti alla prova, dai le risposte corrette e saggerai la tua passione per i romanzi di JK Rowling.

Quanto conosci Harry Potter? Ecco il test per scoprirlo Passo 1 di 7 14% Quale lavoro svolgerà Harry dopo la fine della scuola? * Auror al servizio del Ministero della Magia fabbricante di bacchette socio dei fratelli Weasley socio dei fratelli Weasley

Come si chiamava la mamma di Voldemort? * Merote Gaunt Merope Tomasa

In quale film di Harry Potter appare una scena extra dopo i titoli di coda? * Harry Potter e i Doni della Morte parte 2 Harry Potter e la Camera dei Segreti Harry Potter e la Pietra Filosofare Harry Potter e i Doni della Morte parte 1

Quali sono i nomi delle tre sorelle Black? * Narcissa, Bellatrix, Andrometa Narcissa, Bellatrics, Andromeda Narcissa, Bellatrix, Andromeda Cissy, Bellatrix, Andromeda

Chi ha fondato la scuola di magia di Ilvermony? * Isotta Ilvermony Isotta Saire Isotta Tayre Isotta Sayre

Con quale famiglia è imparentata la famiglia Weasley? * Ollivander Fletcher Black Figg

Che cos’è un Maledictus? * una persona che può cambiare la sua forma da umana ad animale una persona che si trasforma in un animale in modo permanente una persona maledetta che, con il tempo, perde i suoi poteri una persona in grado di maledire gli altri



