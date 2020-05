Test di poesia, riesci a indovinare l’autore leggendo alcuni versi?

In molti conoscono i nomi delle poesie più importanti della letteratura italiana e straniera. Ma quanti amanti della poesia d’autore sono in grado di risalire ai rispettivi autori dei versi più belli ed emozionanti di tutti i tempi?

Questo verso appartiene a Dante Alighieri o a Francesco Petrarca? Già in passato, via abbiamo messo alla prova con alcuni test letterari che vi invitavano a riconoscere una poesia dal suo primo verso oppure il nome di una poesia leggendo solo un suo estratto. Stavolta, vi chiederemo “soltanto” di riconoscere l’autore di una poesia avendo come indizio alcuni suoi versi celebri. Siete pronti a mettervi alla prova?

Test di poesia

Passo 1 di 9 11% “Meriggiare pallido e assorto presso un rovente muro d'orto, ascoltare tra i pruni e gli sterpi schiocchi di merli, frusci di serpi” * Eugenio Montale Giovanni Pascoli Alda Merini Emily Dickinson

“Erano i capei d’oro a l’aura sparsi che ’n mille dolci nodi gli avolgea, e ’l vago lume oltra misura ardea di quei begli occhi, ch’or ne son sì scarsi” * Dante Alighieri Umberto Saba Francesco Petrarca Antonia Pozzi

"Siamo fatti della materia di cui son fatti i sogni; e nello spazio e nel tempo d’un sogno è racchiusa la nostra breve vita" * Pablo NEruda Il tuo pensiero Leonardo Sciascia William Shakespeare Jacques Prevért

“Taci. Su le soglie del bosco non odo parole che dici umane“ * Gabriele D’Annunzio Giosuè Carducci Umberto Saba Giacomo Leopardi

“Ei fu. Siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia immemore orba di tanto spiro, così percossa, attonita la terra al nunzio sta, muta pensando all'ultima ora dell'uom fatale; né sa quando una simile orma di pié mortale la sua cruenta polvere a calpestar verrà” * Giuseppe Ungaretti Salvatore Quasimodo Alessandro Manzoni James Joyce

“M’illumino d’immenso” * Umberto Saba Giacomo Leopardi Giuseppe Ungaretti Salvatore Quasimodo

“D’in su la vetta della torre antica, Passero solitario, alla campagna Cantando vai finchè non more il giorno; Ed erra l’armonia per questa valle” * Pierpaolo Pasolini Sandro Penna Gabriele D’Annunzio Giacomo Leopardi

“E il cuore quando d’un ultimo battito avrà fatto cadere il muro d’ombra” * Andrea Zanzotto Salvatore Quasimodo Edoardo Sanguineti Giuseppe Ungaretti

“Tu dammi mille baci, e quindi cento, poi dammene altri mille, e quindi cento, quindi mille continui, e quindi cento” * Catullo Saffo Pablo Neruda Nazim Hikmet



