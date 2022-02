Maurizio de Giovanni torna con il nuovo romanzo “L’equazione del cuore”

Il libro

“L’equazione del cuore” è il nuovissimo libro di Maurizio de Giovanni edito da Mondadori e disponibile da oggi in libreria. Una storia di dolore e mistero che indaga sui tormenti dell’essere umano e non solo.

“L’equazione del cuore”

Dopo la morte della moglie, Massimo, professore di matematica in pensione, vive, introverso e taciturno, in una casa appartata su un’isola del golfo di Napoli. Pesca con metodo e maestria e si limita a scambiare rare e convenzionali telefonate con la figlia Cristina, che vive in una piccola città della ricca provincia padana. A interrompere il ritmo di tanto abitudinaria esistenza la notizia di un grave incidente stradale: la figlia e il genero sono morti, il piccolo Checco è in coma. Massimo deve assolvere i suoi doveri. I sanitari lo vogliono presente accanto al ragazzino che giace incosciente. Controvoglia, il professore si dispone a raccontare al nipote, come può e come sa, la “sua” matematica, la fascinosa armonia dei numeri.

Il commento di Maurizio de Giovanni sul Corriere della Sera

“Lo scrittore sono due, e chiedo scusa per l’apparente errore, giuro che non ero malato quando la maestra spiegò le concordanze. Intendo dire che in realtà, e chiunque faccia questo mestiere ve lo potrà confermare, nessuna figura è così doppia come quella di chi racconta storie. […]”

Ecco come nasce “L’equazione del cuore”, Maurizio de Giovanni racconta i due scrittori in dialogo “Niente delitto. Niente polizia, niente scientifica. Niente movente, niente interrogatori. Be’, ma almeno teniamo la città, no? Lo sai che ci si aspetta l’accento, il mare e il sole, i vicoli e i contrasti. Niente città. Niente mare, solo all’inizio e per non più di un paio di capitoli, e comunque un mare diverso, dice il tizio in pigiama. Anzi, neve. Anzi, silenzi e poche parole tirate fuori con la pinza.

Ma c’è una bella storia d’amore, no? Lo sai, piacciono tanto le storie d’amore, il guardarsi dalla finestra, le lettere. Per carità, niente di tutto questo. Un nonno, invece, e pure una schifezza di nonno, uno che non l’ha mai saputo fare, il nonno. E un nipotino, la cui voce sentiremo solo all’inizio. Niente sesso, insomma.

Così l’altro racconta. E ricorda che molti anni fa, quando questo meraviglioso hobby stava già diventando un lavoro ma lasciava ancora tempo a letture onnivore, si imbatté nell’equazione di Dirac, una delle basi della fisica quantistica. E si innamorò di quel bellissimo concetto, che due sistemi una volta entrati in contatto restavano uniti per sempre, anche da separati. Che quel seme aveva riposato sotto la neve di tante altre storie, ma che poi aveva cominciato a germogliare e a mettere foglie e fiori e rami, e che adesso è diventato troppo grosso da tenere in mezzo alla testa, e che va scritto.”

Maurizio de Giovanni

Maurizio De Giovanni è nato a Napoli nel 1958. Scrittore, sceneggiatore e drammaturgo, è autore delle serie del Commissario Ricciardi e dei Bastardi di Pizzofalcone. Le sue opere sono principalmente noir e romanzi gialli e hanno sempre goduto di immenso successo.