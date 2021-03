“Gli occhi di Sara”, il nuovo romanzo di Maurizio De Giovanni

Disponibile da oggi in libreria il nuovo libro di Maurizio De Giovanni. “Gli occhi di Sara”, edito da Rizzoli, è il quarto romanzo della serie che ha riscritto le regole del noir femminile. Finito in trenta giorni, questo nuovo libro ha tutte le carte in regola per essere un grande successo letterario. Come d’altronde tutti gli altri lavori creati dalla penna di De Giovanni.

“Gli occhi di Sara”

Questa è l’ultima fatica dell’autore di padre del commissario Ricciardi e dei Bastardi di Pizzofalcone. Un romanzo che prosegue una saga iniziata nel 2019. Sara Morozzi è un personaggio particolarmente affascinante nella sua semplice bellezza. “Sara è l’unico personaggio nato da un incontro reale” spiega De Giovanni. “Un sabato sera, di ritorno da una cena, passando in scooter ho visto una donna dai capelli grigi al volante di un’auto. Mi sono avvicinato pensando avesse bisogno di aiuto e lei con un cenno del capo ha fatto segno di no. Arrivato in casa, quella donna aveva un nome e una storia precisi nella mia mente.” In questo ultimo libro Sara si vede catapultata nel suo passato a seguito di un incontro inatteso, mentre è costretta a vivere un presente doloroso e angosciante. Ci troviamo così nella Napoli del 1990, dove fervono i preparativi per la visita di Papa Giovanni Paolo II. Intanto è caduto il muro di Berlino, gli stati satelliti dell’URSS sono in crisi e in Italia sono esplosi i movimenti studenteschi. Il mondo come era conosciuto sta crollando. Attraversando le pagine della storia recente, De Giovanni fa luce sui misteri e i segreti di Sara, che rivela una grande sofferenza e una sincera umanità.

Maurizio De Giovanni

Maurizio De Giovanni è nato a Napoli nel 1958. Scrittore, sceneggiatore e drammaturgo, è autore delle serie del Commissario Ricciardi e dei Bastardi di Pizzofalcone. Le sue opere sono principalmente noir e romanzi gialli e hanno sempre goduto di immenso successo.

