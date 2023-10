I libri sono capaci di infondere coraggio, consolare, consigliare, coccolare.

Dedichiamo questo articolo a tutti i lettori che hanno bisogno di ritrovare la serenità e di reimparare a vivere con più quiete una vita che sta diventando sempre più frenetica. Ecco 5 libri da leggere per imparare a vivere più sereni.

5 libri da leggere che aiutano a vivere più sereni

“A pugni chiusi. Psicoanalisi del mondo contemporaneo” di Massimo Recalcati

In questo più che negli ultimi suoi libri, Massimo Recalcati si rivela commentatore lucido e originale della nostra vita collettiva degli ultimi vent’anni: le trasformazioni della famiglia, il disagio della giovinezza, il declino irreversibile dell’autorità paterna…

E ancora, il ricorso diffuso alla violenza, lo scientismo come nuova forma di religione, il culto ipermoderno del corpo in salute e del benessere, la medicalizzazione della vita, lo schermo narcisistico dei social.

Non potevamo non cominciare a parlare dei libri da leggere per imparare a vivere più sereni dall’ultimo saggio di Massimo Recalcati, che ci invita a diventare più consapevoli del mondo in cui viviamo, per avere gli strumenti giusti da adoperare al fine di vivere con più serenità.

“D’inverno” di Katherine May

Fra i libri che vi consigliamo per imparare a vivere più sereni, “D’inverno” è quello che fa per voi se state vivendo un momento difficile e non riuscite a essere positivi.

“D’inverno” è un libro per affrontare le difficoltà che sorgono prima dell’inizio di una nuova stagione e cambiare il nostro atteggiamento verso i nostri tempi di maggese. Circostanze impreviste come una malattia improvvisa, un lutto, una separazione o la perdita del lavoro possono far deragliare una vita.

Periodi di scompiglio possono essere fonte di scompensi e paure. Può darsi che ci si trovi già in bilico sul ciglio del burrone, ma per Katherine May l’inverno comincia davvero quando il marito si ammala, il figlio smette di frequentare la scuola e i suoi stessi problemi di salute la portano a lasciare un lavoro troppo impegnativo.

In una commovente narrazione personale, Katherine May racconta non solo come ha affrontato questo periodo doloroso, ma anche come ha imparato ad abbracciare le inattese opportunità che l’inverno le ha offerto.

La luce può emergere da molte fonti: le celebrazioni di un solstizio e il letargo dei ghiri, la lettura di C.S. Lewis e Sylvia Plath, nuotare in acque ghiacciate e navigare nei mari artici.

Piccoli spiragli di leggerezza in cui Katherine May trova la forza per accettare la tristezza, il nutrimento di un profondo riposo, la gioia della bellezza silenziosa della stagione fredda e l’incoraggiamento a comprendere la vita come ciclica, non lineare.

“Abbiamo sempre vissuto nel castello” di Shirley Jackson

Potrebbe sembrare strano, di primo acchito, vedere “Abbiamo sempre vissuto nel castello” fra i libri suggeriti per imparare a vivere con più serenità.

Di solito, i libri di Shirley Jackson sono consigliati a chi vuole immergersi in una lettura misteriosa e gotica, magari nel periodo di Halloween.

Oggi, vogliamo proporvi una chiave di lettura diversa: con questo straordinario romanzo, Jackson non ci regala soltanto momenti di evasione e intrattenimento, ma ci guida alla scoperta di verità che riguardano ciascuno di noi. Non è affatto semplice rendersi conto di stare in un castello, rinchiusi nella propria bolla di sicurezza e calma apparente.

Aprire gli occhi è il primo passo per svegliarsi dal torpore e ritrovare la serenità perduta.

“La manutenzione dei sensi” di Franco Faggiani

Ecco, poi, fra i libri che vi suggeriamo, quello più adatto a chi ha perso la serenità per rincorrere gli impegni, gli amici, le persone care, il lavoro, il benessere, i sogni. Rallentare, in alcuni periodi della vita, rappresenta la salvezza. Ed è proprio di questo che parla il bellissimo romanzo di Franco Faggiani.

A un incrocio tra casualità e destino si incontrano Leonardo Guerrieri, vedovo cinquantenne, un passato brillante e un futuro alla deriva, e Martino Rochard, un ragazzino taciturno che affronta in solitudine le proprie instabilità. Leonardo e Martino hanno origini ed età diverse, ma lo stesso carattere appartato.

Il ragazzo, in affido temporaneo, non chiede, non pretende, non racconta; se ne sta per i fatti suoi e non disturba mai. Alle medie, però, a Martino, ormai adolescente, viene diagnosticata la sindrome di Asperger.

Per allontanarsi dalle sabbie mobili dell’apatia che sta per risucchiare entrambi, Guerrieri decide di lasciare Milano e traslocare in una grande casa, lontana e isolata, in mezzo ai boschi e ai prati d’alta quota, nelle Alpi piemontesi.

“Ogni coincidenza ha un’anima” di Fabio Stassi

Vince Corso è un biblioterapeuta. Precario più per nascita e per vocazione esistenziale che per condizione sociale, un giorno ha scoperto le doti curative, per l’anima e per il corpo, dei libri e ne ha fatto la propria professione.

Il protagonista dell’ultimo titolo che vi consigliamo di leggere per ritrovare la serenità è un uomo che sa leggere i cuori delle persone come sa fare con i libri. “Ogni coincidenza ha un’anima” è perfetto per voi se avete bisogno di un romanzo delicato e appassionante al tempo stesso, una coccola per la mente e lo spirito, un’opera che ci aiuta a ridimensionare gli affanni quotidiani e a viverli con più ottimismo.

