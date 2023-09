I 10 libri più venduti della settimana, Isabel Allende conquista la classifica

C’è qualche cambiamento nella classifica dei libri più venduti della settimana, con un nuovo podio al femminile: si attestano prime, infatti, Isabel Allende, Felicia Kingsley, e Michela Murgia.

Scopriamo insieme gli altri libri presenti fra i 10 più acquistati della settimana, avvalendoci della classifica elaborata dal Servizio Statistiche di Arianna, che studia i dati delle oltre 1650 librerie aderenti al circuito.

I 10 libri più venduti della settimana

1. “Il vento conosce il mio nome” di Isabel Allende

Il primo posto nella classifica dei 10 libri più venduti della settimana va al nuovo romanzo di Isabel Allende, destinato a diventare l’ennesimo best-seller della scrittrice cilena.

Intrecciando passato e presente come solo Isabel Allende sa fare, “Il vento conosce il mio nome” racconta la storia di due personaggi indimenticabili, entrambi alla ricerca di una famiglia. È una testimonianza delle scelte estreme a cui i genitori sono costretti, una lettera d’amore ai bambini che sopravvivono ai traumi più devastanti senza mai smettere di sognare.

2. “Una ragazza d’altri tempi” di Felicia Kingsley

Riuscito nell’impresa di scalzare dal podio lo zoccolo duro della classifica dei libri più venduti in Italia, “Una ragazza d’altri tempi” è già un successo.

L’ultimo dei libri di Felicia Kingsley ha per protagonista una donna forte che si sente nata nell’epoca sbagliata.

Brillante studentessa di Egittologia e appassionata lettrice di romance Regency, Rebecca ama partecipare alle rievocazioni storiche in costume e, proprio durante una di queste, accade qualcosa di inspiegabile: si ritrova sbalzata nella Londra del 1816.

Superato lo shock iniziale, realizza di avere un’opportunità unica: essere la debuttante più contesa dagli scapoli dell’alta società, tra tè, balli e passeggiate a Hyde Park.

Mentre è alla ricerca del suo Mr Darcy, attira però l’attenzione dell’uomo meno raccomandabile di Londra: Reedlan Knox, un corsaro dal fascino oscuro e dalla reputazione a dir poco scandalosa.

3. “Accabadora” di Michela Murgia

Michela Murgia torna nella classifica dei 10 libri più venduti della settimana con uno dei suoi libri più amati e venduti: “Accabadora”, che si aggiudica il terzo posto.

Perché Maria sia finita a vivere in casa di Bonaria Urrai, è un mistero che a Soreni si fa fatica a comprendere.

La vecchia e la bambina camminano per le strade del paese seguite da uno strascico di commenti malevoli, eppure è così semplice: Tzia Bonaria ha preso Maria con sé, la farà crescere e ne farà la sua erede, chiedendole in cambio la presenza e la cura per quando sarà lei ad averne bisogno. Quarta figlia femmina di madre vedova, Maria è abituata a pensarsi, lei per prima, come “l’ultima”.

4. “Holly” di Stephen King

Genere del tutto diverso per il quarto dei libri più acquistati la scorsa settimana, “Holly”.

Stephen King ritorna con “Holly”, una storia che vede protagonisti una madre disperata per la scomparsa della figlia e un’insospettabile coppia di anziani che in apparenza sono dei rispettabilissimi membri della società.

Quando Penny Dahl chiama l’agenzia Finders Keepers nella speranza che possano aiutarla a ritrovare la sua figlia scomparsa, Holly Gibney è restia ad accettare il caso. Il suo socio, Pete, ha il Covid. Sua madre, con cui ha sempre avuto una relazione complicata, è appena morta. E Holly dovrebbe essere in ferie. Ma c’è qualcosa nella voce della signora Dahl che le impedisce di dirle di no.

A pochi isolati di distanza dal punto in cui è scomparsa Bonnie Dahl, vivono Rodney ed Emily Harris. Sono il ritratto della rispettabilità borghese: ottuagenari, sposati da una vita, professori universitari emeriti.

5. “La versione di Giorgia” di Alessandro Sallusti

Si piazza quinto fra i libri più venduti della settimana il nuovo libro di Alessandro Sallusti, un’intervista alla Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni nata all’indomani del suo insediamento a Palazzo Chigi.

6. “Tre ciotole. Rituali per un anno di crisi” di Michela Murgia

Il sesto dei libri più venduti della settimana è l’ultima opera scritta da Michela Murgia. “Tre ciotole” è dedicato alla tematica della crisi, e si riconferma fra i libri più acquistati in Italia nell’ultimo periodo.

S’innamorano di una sagoma di cartone o di un pretoriano in miniatura, odiano i bambini pur portandoseli in grembo, lasciano una donna ma ne restano imprigionati, vomitano amore e rabbia, si tagliano, tradiscono, si ammalano.

Sono alcuni dei personaggi del nuovo libro di Michela Murgia, un romanzo fatto di storie che si incastrano e in cui i protagonisti stanno attraversando un cambiamento radicale che costringe ciascuno di loro a forme inedite di sopravvivenza emotiva.

7. “La portalettere” di Francesca Giannone

Vincitore del Premio Bancarella, “La portalettere” si aggiudica invece il settimo posto nella classifica dei libri più venduti della settimana.

Salento, giugno 1934. A Lizzanello, un paesino di poche migliaia di anime, una corriera si ferma nella piazza principale. Ne scende una coppia: lui, Carlo, è un figlio del Sud, ed è felice di essere tornato a casa; lei, Anna, sua moglie, è bella come una statua greca, ma triste e preoccupata: quale vita la attende in quella terra sconosciuta?

Persino a trent’anni da quel giorno, Anna rimarrà per tutti «la forestiera», quella venuta dal Nord, quella diversa, che non va in chiesa, che dice sempre quello che pensa. E Anna, fiera e spigolosa, non si piegherà mai alle leggi non scritte che imprigionano le donne del Sud.

Ci riuscirà anche grazie all’amore che la lega al marito, un amore la cui forza sarà dolorosamente chiara al fratello maggiore di Carlo, Antonio, che si è innamorato di Anna nell’istante in cui l’ha vista.

8. “Il magico studio fotografico di Hirasaka” di Sanaka Hiiragi

All’ottavo posto fra i libri più gettonati della settimana, “Il magico studio fotografico di Hirasaka”.

Lo studio fotografico del signor Hirasaka non è un luogo qualsiasi. Ogni visitatore viene accolto senza fretta, secondo un rituale preciso. In giardino, tante piccole lanterne brillano tra i ciliegi. A turno entrano nella stanza un’ex insegnante novantenne, un membro della yakuza e una ragazzina. Hirasaka li fa sedere su un comodo divano di pelle, prepara il tè e illustra i servizi speciali che offre lo studio.

A tutti consegna degli scatoloni pieni di foto-ricordo della loro vita: potranno sceglierne una per ogni anno che hanno vissuto. Ma non solo: hanno l’opportunità straordinaria di rivivere il loro ricordo più prezioso e di scattare di nuovo la loro foto preferita.

9. “Una piccola formalità” di Alessia Gazzola

Alessia Gazzola ritorna in libreria con “Una piccola formalità” e una nuova, affascinante protagonista, con cui si aggiudica il nono posto fra i libri più venduti della settimana.

Rachele sa bene che cosa va di moda e che cosa no, ed è da sempre una grande esperta dei trend del momento al punto che l’ha reso il proprio lavoro: nella Milano più divertente, tra un aperitivo con gli amici nell’ultimo locale aperto e un evento privato, lei scrive di lifestyle sulla notissima rivista Chic&Glam.

Quindi se di eredità, atti notarili e faccende giuridiche connesse non ne sa nulla è ampiamente giustificata. Per esempio: perché mai dovrebbe fare come vuole suo padre e rinunciare a scatola chiusa all’insolita proprietà che suo zio le ha lasciato? Le sembra una follia e, in più, il suo intuito da giornalista le suggerisce che in quel lascito c’è qualcosa di interessante.

Forse si sta lasciando suggestionare, ma sarà che lo zio lei non se lo ricorda nemmeno, visto che era la pecora nera della famiglia; sarà che suo padre si rifiuta persino di fare il suo nome; sarà che le circostanze della sua morte non sembrano chiarissime… ma tutta questa storia la intriga, e non poco.

10. “Proposta pastorale 2023-2024” di Mario Delpini

Infine, torna fra i libri più venduti della settimana anche la nuova proposta pastorale cattolica scritta dall’Arcivescovo di Milano Mario Delpini e pubblicata lo scorso 8 settembre e presente fra i libri più richiesti del mese.

Nel contesto in cui viviamo, la proposta cristiana può essere considerata come una sorta di stranezza d’altri tempi, può essere disprezzata come ridicola, può essere intesa come la pretesa di giudicare, come una invadenza fastidiosa.

Ma i cristiani non vogliono e non possono giudicare nessuno. Sperimentano però che, vivendo secondo lo Spirito di Dio e l’insegnamento della Chiesa, ricevono pienezza di vita, hanno buone ragioni per avere stima di sé e degli altri, affrontano anche le prove animati da invincibile speranza.

Non ritengono di essere migliori di nessuno. Sentono però la responsabilità di essere originali e di avere una parola da dire a chi vuole ascoltare, un invito alla gioia.

