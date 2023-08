“La tua malattia”, la toccante poesia di Nichi Vendola dedicata a Michela Murgia

“La tua malattia suona e canta fino a notte fonda corre tra i boschi e le città rotola nel fiume esonda dalla cartella raschia il cemento ti fa più bella”.

È toccante, forte, struggente, “La tua malattia”, la poesia che Nichi Vendola ha composto per Michela Murgia lo scorso maggio, quando la scrittrice sarda ha rivelato al mondo la sua condizione.

“La tua malattia”, di Nichi Vendola per Michela Murgia

La tua malattia suona e canta fino a notte fonda corre tra i boschi e le città rotola nel fiume esonda dalla cartella raschia il cemento ti fa più bella non è un lamento che ulula alla luna e al marciapiede ma una carezza stridula un’ode alla notte e una lode alla mattina secerne brina e poesia una felicità strana e insolente la tua dissonante liturgia è una sincope che muove le onde spezza le parole tonde non combatte non s’arrende apre al vento una vela sei tu Michela la donna che ruba il fuoco e la mela che sfonda l’orizzonte e nuota e danza e vola fino a sfiorare dio che sonda l’infinito il mai iniziato che abita sveste ammala il tempo col suo fiato che stana e accoglie il buio del passato col suo spartito di latte e di lana i solfeggi e le flebo d’amore il dolore che sbatte le ali e questa trasfusione di sogni e di dodecafonia che scompone ogni sapere sangue urina peste morfina e monta questa musica curativa e celeste alle porte alle finestre sul proscenio del discernimento esposta all’incanto fatto racconto arcano nuragico marino ma tu non sei un grammofono neppure un manichino sei vera e lucente come il mattino mentre seduci la morte e le fai un inchino.

Sopravvivere alla malattia

Con “La tua malattia”, Nichi Vendola è riuscito a racchiudere in versi la forza e il coraggio di Michela Murgia. Lei che ci ha rivelato il suo vissuto senza bisogno di essere compatita, che ha sottolineato come trarre il bene da una situazione tanto tragica, che ci ha insegnato a ribellarci, a non accettare le cose come stanno solo perché la maggior parte delle persone crede vada bene così…

A lei è dedicata una poesia che scorre come le acque di un fiume, a tratti dolce, quieto, a tratti impetuoso.

Così come è stato il percorso di Michela Murgia, che ci ha riempito di bellezza e di coraggio, e ci ha lasciato un’eredità di inestimabile valore, un testimone da raccogliere e portare avanti per la vita.

Michela Murgia

Scrittrice, blogger, critica letteraria ed opinionista, la meravigliosa donna a cui Nichi Vendola ha dedicato “La tua malattia” è stata una delle autrici italiane più amate degli ultimi anni. Nata a Cabras il 3 giugno del 1972, è cresciuta nell’amata Sardegna, dove ha condotto una vita a dir poco dinamica. Prima di affermarsi nel mondo della scrittura, infatti, l’autrice di “Tre ciotole” ha svolto innumerevoli professioni, fra cui l’insegnante di religione nelle scuole, la portiera notturna, la dirigente amministrativa in una centrale termoelettrica, ma anche l’operatrice fiscale e la venditrice di multiproprietà.

Sembra impossibile che una sola persona abbia vissuto così tante esperienze. Ma Michela Murgia è la dimostrazione di quanto sia bello e importante inseguire i propri sogni nonostante tutte le difficoltà iniziali e tutte le persone e le circostanze che remano contro i nostri desideri. Così, nel 2012, è uscito “Il mondo deve sapere“, racconto satirico che mette sotto i riflettori la condizione degli operatori dei call-center, presso cui l’autrice ha lavorato per un certo periodo.

Da quel momento in poi, il successo è cresciuto a dismisura, soprattutto grazie ad “Accabadora“, che ha ottenuto anche il prestigioso Premio Campiello. Accanto al mestiere di scrittrice, l’autrice di “Tre ciotole” ha sempre coltivato l’interesse per tutto ciò che la circondava, soprattutto in ambito socio-culturale, ed ha creato, negli anni, una vera e propria community di donne che la vede come un fondamentale punto di riferimento nel quotidiano.

© Riproduzione Riservata