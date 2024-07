Una frase di Andrea Camilleri sul valore delle parole

"Ci abbracciamo" è breve, ma incredibilmente intensa. Scopriamo insieme la meravigliosa poesia di Franco Arminio da dedicare alla persona che amiamo.

Diretto da Laura Chiossone e scritto da Alessandra Martellini, Giulia Magda Martinez e Matteo Visconti, Non è un paese per single sarà disponibile in esclusiva in tutto il mondo su Prime Video.

La mossa del ministro Valditara, che mette al bando i cellulari nelle classi primarie e secondarie inferiori (anche per scopi didattici) sembra trovare terreno fertile nella comunità scolastica. I più entusiasti appaiono i genitori: 9 su 10 appoggiano la decisione.

Si dice "un'ora e mezzo" o "un'ora e mezza"? Fausto Raso, giornalista specializzato in problematiche linguistiche, ci aiuta a risolvere questo e ad altri dilemmi linguistici legati a genere e numero delle parole

Sono appena arrivati in libreria e non potrebbero essere più adatti per una lettura immersiva e appassionante: ecco 5 nuovi thriller perfetti per l'estate.