Le stelle secondo Byron: Childe Harold’s Pilgrimage (III.92) quando la notte diventa rifugio dell’anima

C’è un passaggio, nel terzo canto del Childe Harold’s Pilgrimage, in cui Lord Byron riesce a fare quello che la poesia romantica ha sempre cercato: dissolvere i confini tra uomo e universo. Non con parole complicate o dotte citazioni, ma con immagini limpide, essenziali, che sembrano illuminate dalla stessa luce delle stelle di cui parla.

Childe Harold’s Pilgrimage (III.92) di Lord Byron

(Inglese)

There is a pleasure in the pathless woods,

There is a rapture on the lonely shore,

There is society, where none intrudes,

By the deep Sea, and music in its roar:

I love not Man the less, but Nature more,

From these our interviews, in which I steal

From all I may be, or have been before,

To mingle with the Universe, and feel

What I can ne’er express, yet cannot all conceal.

Roll on, thou deep and dark blue Ocean – roll!

Ten thousand fleets sweep over thee in vain;

Man marks the earth with ruin – his control

Stops with the shore;—upon the watery plain

The wrecks are all thy deed, nor doth remain

A shadow of man’s ravage, save his own,

When for a moment, like a drop of rain,

He sinks into thy depths with bubbling groan,

Without a grave, unknelled, uncoffined, and

unknown.

(Italiano)

C’è un piacere nei boschi senza sentieri,

un rapimento sulla riva solitaria,

c’è compagnia dove nessuno disturba,

presso il mare profondo, e musica nel suo fragore.

Non amo meno l’uomo, ma amo di più la Natura,

in questi nostri incontri, in cui mi sottraggo

a tutto ciò che sono o che potrei essere stato,

per confondermi nell’Universo e sentire

ciò che non potrò mai esprimere, eppure non riesco

a celare del tutto.

Avanza, o Oceano profondo e d’oscuro blu — avanza!

Diecimila flotte solcano invano le tue acque;

l’uomo segna la terra con la rovina — il suo dominio

si ferma alla riva; — sulla tua distesa liquida

i relitti sono opera tua, e non resta

ombra del saccheggio umano, se non la sua,

quando per un attimo, come goccia di pioggia,

sprofonda nelle tue profondità con un gemito gorgogliante,

senza tomba, senza campane, senza bara, e sconosciuto.