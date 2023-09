“Una ragazza d’altri tempi”, il nuovo romance di Felicia Kingsley è già un successo

Share on Email

Share on LinkedIn

Share on Pinterest

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Uscito lo scorso 5 settembre, “Una ragazza d’altri tempi” è il nuovo romance di Felicia Kingsley.

Con i suoi libri, Kingsley ha conquistato i lettori del genere rosa, scalando le classifiche di vendita e diventando in poco tempo una delle autrici più chiacchierate di Tiktok.

Scopriamo subito di più su di lei e sulla sua nuova uscita, “Una ragazza d’altri tempi”.

“Una ragazza d’altri tempi”, la sinossi

A chi non piacerebbe vivere nella Londra di inizio ’800, tra balli, feste e inviti a corte? Di certo lo vorrebbe Rebecca Sheridan, perché a lei il ventunesimo secolo va stretto: vita frenetica, zero spazio personale e gli uomini… possibile che nessuno sappia corteggiare una ragazza?

Brillante studentessa di Egittologia e appassionata lettrice di romance Regency, Rebecca ama partecipare alle rievocazioni storiche in costume e, proprio durante una di queste, accade qualcosa di inspiegabile: si ritrova sbalzata nella Londra del 1816. Superato lo shock iniziale, realizza di avere un’opportunità unica: essere la debuttante più contesa dagli scapoli dell’alta società, tra tè, balli e passeggiate a Hyde Park.

Mentre è alla ricerca del suo Mr Darcy, attira però l’attenzione dell’uomo meno raccomandabile di Londra: Reedlan Knox, un corsaro dal fascino oscuro e dalla reputazione a dir poco scandalosa.

Insomma, il genere d’uomo che una signorina per bene non dovrebbe proprio frequentare. Ma quando Rebecca scopre segreti inconfessabili e trame losche dell’aristocrazia, il suo senso di giustizia le impone d’indagare.

Nessuno però pare intenzionato a mettere a rischio il proprio onore per aiutarla. Non le resta che rivolgersi all’unico che un onore da difendere non ce l’ha: Reedlan Knox. E se, dopotutto, il corsaro si rivelasse più interessante del gentiluomo che ha sempre sognato?

Decidere se tornare nel presente o restare nel 1816 potrebbe diventare una scelta difficile…

Chi è Felicia Kingsley

Felicia Kingsley è lo pseudonimo di Serena Artoli, nata a Carpi il 13 ottobre 1987 e specializzata in Architettura, ma da sempre con la passione per la scrittura: sin da quando, lo ha raccontato lei stessa ai microfoni di Robinson, scriveva sul suo diario segreto e si dedicava con piacere al mondo delle fanfiction sul web ispirandosi ai personaggi di Hermione Granger e Draco Malfoy.

La scelta di scrivere sotto pseudonimo nasce da una circostanza di vita particolare: Serena comincia a pubblicare i suoi libri poco dopo essersi iscritta all’albo degli architetti. Pensa perciò che pubblicare sotto suo nome possa violare il codice deontologico dell’ordine.

Per le sue opere sceglie quindi di chiamarsi Felicia, che ha molto in comune col suo vero nome, Serena, e Kingsley, come uno dei personaggi nati dalla sua penna durante le sessioni di scrittura infantili.

Le vendite da record e il successo

Quando esordisce nel mondo della narrativa rosa con “Bugiarde si diventa“, un romanzo auto pubblicato nel 2016, l’autrice di “Una ragazza d’altri tempi” non avrebbe mai immaginato di raggiungere il successo attuale.

Sin dal suo primo libro, è stata letta e riletta con piacere da talmente tanti italiani che presto le sue opere sono state tradotte anche in ceco e in inglese.

I suoi romanzi sono leader indiscussi nelle classifiche della narrativa rosa. Ogni volta che una novità firmata Felicia Kingsley arriva in libreria, il successo è più che garantito.

L’amore che salva la vita

La campionessa della narrativa rosa made in Italy. Così è stata più volte definita Felicia Kingsley. E non si smentisce nemmeno con questa nuova uscita.

“Una ragazza d’altri tempi” racchiude tutti i punti cardinali presenti nell’opera di Kingsley, dall’ispirazione di matrice austeniana – più volte Felicia Kingsley ha dichiarato di essere molto grata a “Orgoglio e pregiudizio” – alla presenza di una protagonista non subito forte, magari, ma potenzialmente invincibile.

Ciò che salta all’occhio leggendo i romance come “Una ragazza d’altri tempi” è, infatti, il percorso di crescita che interessa l’essere umano nel corso della sua vita.

Non si smette mai di imparare, nemmeno da adulti. E se c’è un elemento in grado di produrre crescita e di cambiare tutte le carte in tavola, questo e l’amore, il protagonista indiscusso di tutte le opere dell’autrice di romanzi rosa più blasonata del momento.

© Riproduzione Riservata