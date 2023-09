Il mondo di TikTok ravviva di continuo le classifiche dei libri più venduti: scopriamo i 5 titoli in tendenza su Booktok Italia in questo periodo.

Cosa bolle in pentola su Booktok Italia? TikTok è il social network del momento. Vi si trova di tutto, dai contenuti legati allo sport e alla cucina alle lezioni di lingua, dai tutorial più disparati ai balletti che sono sempre più virali. C’è perfino spazio per la lettura, con la sezione Booktok. I libri rivestono infatti una fetta importante dei contenuti più gettonati sulla piattaforma social.

Oggi scopriamo 5 nuovi libri entrati da poco in tendenza su Booktok Italia.

I 5 libri più chiacchierati del momento su Booktok Italia

“Il mio albero di arance dolci” di José Mauro De Vasconcelos

Uno dei libri in tendenza su Booktok Italia vi farà viaggiare nel tempo e nello spazio con una storia meravigliosa e intima che è stata riscoperta di recente dopo la prima pubblicazione del 1968.

Zezé vuole fare il poeta e vestirsi elegante. Ma al momento è solo un bambino brasiliano di cinque anni che abita in una favela. A scuola, grazie alla sua immaginazione esuberante, è il pupillo della maestra; a casa, invece, il suo amore per gli scherzi gli procura solo rimproveri e legnate da parte dei genitori.

Non è facile per un bambino intelligente e sensibile come lui crescere in una famiglia povera. Per fortuna Zezé ha due amici: il Portoghese, proprietario dell’auto più cool del quartiere; e una pianticella di arance che, un giorno, decide di parlare con lui.

In questo romanzo José Mauro de Vasconcelos ha ricreato i suoi ricordi d’infanzia a Rio de Janeiro, mescolando realismo, poesia, denuncia sociale e una tenerezza che continua a incantare generazioni di lettori in tutto il mondo.

“Stuck” di Marilena Barbagallo

Di tutto altro genere il secondo libro in tendenza su Booktok: “Stuck”.

Dylan non sa quando è nato. Ancora in fasce, è stato abbandonato davanti al cancello di Red Oak Manor. Era una domenica d’autunno, perciò lo hanno chiamato Sunday. L’unico colore che i suoi occhi riescono a scorgere è il grigio delle mura dell’orfanotrofio, ma c’è stato un tempo in cui una ragazzina è riuscita a renderlo felice.

È bastato uno sguardo a legarlo per sempre a lei. Nonostante sapesse di aver conosciuto l’amore, Dylan le ha riservato il peggio di sé: rabbia e gelosia. Poi, pur di proteggerla dal suo peggior nemico, l’ha lasciata andare per sempre. Eppure, ci sono sentimenti destinati a non spegnersi mai.

Lo sa bene Arya Torres, oggi attrice di successo, da sempre il tormento di Dylan. Lui non sopporta di vederla sulle copertine delle riviste e in quei dannati film, lei di non avere sue notizie. Il giorno in cui si rincontrano a Los Angeles, durante un party, niente sembra essere cambiato. Lei ha ancora bisogno di essere la sua farfalla.

Lui di incastrarla nella sua ragnatela. Ma per un criminale non c’è spazio nel mondo scintillante di una star di Hollywood.

“E poi ci sono io” di Kathleen Glasgow

Fra i libri più chiacchierati su Booktok ce n’è uno dedicato a tematiche forti, al dolore e alla guarigione: “E poi ci sono io”.

Charlotte Davis ha diciassette anni ed è ricoverata nell’istituto psichiatrico di St. Paul, nel Minnesota. Suo padre è morto, la sua migliore amica l’ha lasciata sola, e la madre non ha alcun interesse nei suoi confronti. Sopportare il dolore è impossibile, e l’autolesionismo sembra l’unica soluzione: quando il vetro appuntito le tocca il braccio, dentro la ragazza si fa largo una specie di sollievo.

Al St. Paul Charlie incontra tante giovani donne come lei, sole, ognuna intrappolata in un diverso dolore; c’è chi non vede l’ora di uscire di lì e chi invece vorrebbe restare al riparo fra quelle mura. E quando arriva il momento delle dimissioni, Charlotte non sa proprio dove andare. Proverà allora a ritrovare la speranza nella lontana Arizona, in un viaggio per riscoprire se stessa, fra nuovi progetti, un lavoro in una tavola calda e incontri inattesi.

“L’estate delle regole infrante” di K.L. Walther

Si vede che siamo ancora in vena d’estate, perché su Booktok si chiacchiera anche de “L’estate delle regole infrante”.

E se un’avventura estiva ti cambiasse la vita? Dopo la morte di sua sorella, diciotto mesi prima, Meredith ha allontanato tutti, ma con l’arrivo dell’estate è decisa a tornare a vivere. E non c’è niente di meglio per ricominciare che partecipare a un matrimonio estivo a Martha’s Vineyard con tutta la sua chiassosa famiglia.

Durante il tradizionale gioco dell’assassino, tanto amato dai suoi parenti, Meredith si allea con l’affascinante fratellastro dello sposo e, sebbene voglia vincere la sfida per onorare la sorella, si rende conto che aggiudicarsi la partita è importante, ma ancora di più lo è conquistare il cuore del ragazzo che le piace.

“L’estate delle regole infrante” è la commedia romantica per chi non vede l’ora di vivere un matrimonio da favola in una cittadina di mare, una pazza riunione famigliare e un amore estivo indimenticabile, sulle note della musica di Taylor Swift.

“Cose che non abbiamo mai superato” di Lucy Score

Fra i titoli in tendenza su Booktok in Italia troviamo anche “Cose che non abbiamo mai superato”.

Naomi farebbe qualunque cosa pur di non pensare ossessivamente al fallimento del suo matrimonio. E così, quando la sorella le chiede di raggiungerla dall’altra parte del Paese, coglie al volo l’occasione e parte.

Il problema è che Tina è sempre stata una ragazza particolare… e negli anni non è cambiata di una virgola. Infatti, non solo lascia Naomi al verde, ma le soffia anche la macchina, incastrandola in compagnia di un’adorabile… undicenne: la nipote che Naomi non sospettava di avere! Ben presto Naomi si rende conto di essere precipitata in un incubo: è bloccata senza possibilità di fuga in una cittadina sperduta di un non ben precisato angolo della Virginia, dove le questioni vengono risolte a suon di pugni. In una parola: l’inferno in terra.

