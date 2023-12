I 10 libri più venduti nel 2023 secondo l’AIE

Quali sono stati i libri più venduti nel corso del 2023? A comunicarli l’Associazione Italiana Editori (AIE) nel corso del tradizionale convegno in collaborazione con Nielsen BookScan che ha aperto, il 6 dicembre, il programma professionale di Più libri più liberi, la Fiera nazionale della piccola e media editoria organizzata alla Nuvola di Roma.

Le copie vendute quest’anno

Secondo l’indagine “Il mercato del libro: previsioni e confronti tra grandi e piccoli editori“, i 1.283 milioni di vendite nei primi undici mesi, pari a 85,7 milioni di copie, sono così suddivisi: gli editori con un valore delle vendite a prezzo di copertina fino a 5 milioni di euro e fuori dai grandi gruppi, ovvero i piccoli, hanno venduto complessivamente libri per 352 milioni (valore a prezzo di copertina), con una crescita del 4,1% rispetto l’anno precedente.

I 10 libri più venduti durante il 2023

Da “Spare” a “Due cuori in affitto, scopriamo la classifica dei libri più venduti, e si spera anche letti, nei primi undici mesi dell’anno.

1. Spare. Il minore, Prince Harry, Mondadori (gennaio 2023)

Al primo posto della classifica dei libri più venduti nel 2023 troviamo quello che è stato uno dei casi editoriali dell’anno: “Spare” del Principe Harry, una pubblicazione epocale. Le sue pagine, dense di analisi e rivelazioni, sono frutto di un profondo esame di sé e della consapevolezza – conquistata a caro prezzo – che l’amore vince sempre sul lutto.

2. Dammi mille baci, T. Cole, Always Publishing (giugno 2018)

La protagonista di questo libro, Poppy Litcheld, ha solo nove anni quando si lancia nell’avventura più grande della sua vita, collezionare mille baci capaci di farle scoppiare il cuore. Il suo vicino di casa e migliore amico è il perfetto compagno per quest’avventura. Poppy ha tutto quello che potrebbe desiderare: gioia, risate, baci da togliere il fiato, e il vero amore. Ma crescere è difficile e l’amore può non essere in grado di superare tutti gli ostacoli..

3. La portalettere, F. Giannone, Nord (gennaio 2023)

Vincitore del Premio Bancarella, “La portalettere” è uno dei libri più venduti del 2023. L’opera d’esordio di Francesca Giannone prende avvio nel Salento degli anni ’30, precisamente a Lizzanello, e racconta una vicenda familiare lunga un ventennio, caratterizzata da sentimenti contrastanti, segreti che possono salvare o distruggere legami, lotta per la parità di genere.

4. La vita intima, N. Ammaniti, Einaudi (gennaio 2023)

A metà della classifica dei libri più venduti quest’anno troviamo Nicolò Ammaniti con il suo ultimo libro “La vita intima”, in cui l’autore disseziona la mente di una donna, ne esplora le paure, le ossessioni, i desideri inconfessabili in un romanzo che unisce spericolata fantasia, realismo psicologico, senso del tragico e incanto del paradosso.

5. Il mondo al contrario, R. Vannacci, Autopubblicato (agosto 2023)

E’ sicuramente stato uno dei libri più discussi dell’anno, e per questo compare anche tra i libri più venduti del 2023. Parliamo del libro del generale Roberto Vannacci, “Il mondo al contrario”, in cui sono contenute prese di posizione estreme in cui, sostanzialmente, si afferma che la società è schiava delle minoranze, delle lobby.

6. Tre ciotole, M. Murgia, Mondadori (maggio 2023)

Tra i libri più venduti 2023 l’ultima opera di Michela Murgia. L’autrice, poco dopo aver rivelato di essere affetta da un carcinoma al quarto stadio, ha voluto regalarci un libro carico di esperienze personali ed aneddoti preziosi legati alla sua adorata Sardegna non tralasciando, tuttavia, i numerosi riferimenti alla crisi vissuta da vari artisti ed intellettuali.

Con “Come d’aria“, la compianta Ada D’Adamo si è aggiudicata il titolo di vincitrice del Premio Strega lo scorso 6 luglio. Terza fra gli autori proclamati postumi dopo Giuseppe Tomasi di Lampedusa e Mariateresa Di Lascia, Ada D’Amato ha concepito un’autobiografia delicata e struggente al tempo stesso, un libro che si legge tutto d’un fiato e lascia un mare di granelli e ingranaggi su cui riflettere.

8. ELP, A. Manzini, Sellerio (giugno 2023)

All’ottavo posto tra i libri più venduti quest’anno troviamo Antonio Manzini con “ELP”, il ritorno del vicequestore Rocco Schiavone. Si tratta di un’opera che mette sotto un unico segno due casi e due inchieste. Le riunisce lo sfondo di calda attualità sociale.

9. Le otto montagne, P. Cognetti, Einaudi (ottobre 2018)

Complice l’uscita al cinema quest’anno del film ispirato all’opera, tra i libri più venduti del 2023 troviamo “Le otto montagne”, il libro che ha consacrato Paolo Cognetti e che gli ha consentito di vincere il Premio Strega 2017.

10. Due cuori in affitto, F. Kingsley, Newton Compton (aprile 2022)

Serena Artioli si fa conoscere agli appassionati del romanzo rosa con lo pseudonimo di “Felicia Kingsley”, nato per tenere separata la sua vita professionale di architetto dal suo impegno come autrice. “Due cuori in affitto” è il romanzo che l’ha consacrata come una delle autrici dell’anno.

