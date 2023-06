“Tre ciotole” di Michela Murgia, un libro che racconta la rinascita dopo la crisi

Il libro che scopriamo oggi è una nuova uscita che ha scalato la classifica dei libri più venduti della settimana. Si tratta di “Tre ciotole. Rituali per un anno di crisi“, l’ultima novità firmata da Michela Murgia.

L’autrice, che ha da poco rivelato di essere affetta da un carcinoma al quarto stadio, ha voluto regalarci un libro carico di esperienze personali ed aneddoti preziosi legati alla sua adorata Sardegna non tralasciando, tuttavia, i numerosi riferimenti alla crisi vissuta da vari artisti ed intellettuali. Andiamo subito a leggere la sinossi!

“Tre ciotole. Rituali per un anno di crisi”, la sinossi

S’innamorano di una sagoma di cartone o di un pretoriano in miniatura, odiano i bambini pur portandoseli in grembo, lasciano una donna ma ne restano imprigionati, vomitano amore e rabbia, si tagliano, tradiscono, si ammalano. Sono alcuni dei personaggi del nuovo libro di Michela Murgia, un romanzo fatto di storie che si incastrano e in cui i protagonisti stanno attraversando un cambiamento radicale che costringe ciascuno di loro a forme inedite di sopravvivenza emotiva.

“Una sera ti metti a tavola e la vita che conoscevi è finita.” A volte a stravolgerla è un lutto, una ferita, un licenziamento, una malattia, la perdita di una certezza o di un amore, ma è sempre un mutamento d’orizzonte delle tue speranze che non lascia scampo. Attraversare quella linea di crisi mostra che spesso la migliore risposta a un disastro che non controlli è un disastro che controlli, perché sei stato tu a generarlo. In stato di grazia, Murgia scrive per tutti noi un libro estremamente originale che rimanda a una costellazione di altri grandi libri: Il crollo di Fitzgerald, Lo zen e il tiro con l’arco di Herrigel e L’anno del pensiero magico di Didion.

L’intervista di presentazione di “Tre ciotole” e la malattia

L’intervista con cui Michela Murgia ha presentato “Tre ciotole” è stata particolarmente toccante. L’autrice sarda ha rivelato infatti di essere affetta da un carcinoma al quarto stadio che molto probabilmente non le lascerà scampo. Ma ha anche affermato, con una sicurezza ed una serenità disarmanti, di essere tranquilla all’idea di avere dinanzi un tale destino, e anzi di sentire che il male che le è cresciuto dentro non è fuori da sé, bensì una parte inscindibile del suo corpo, non un nemico da combattere.

“Tre ciotole. Rituali per un anno di crisi” è un libro che riflette su quanto le esperienze in apparenza negative e le conseguenti crisi possano rappresentare la chiave di volta per rinascere, sentirsi vivi di nuovo ed apprezzare ancora di più la vita che ci è stata donata gratuitamente e che troppo spesso diamo per scontata.

Michela Murgia

Scrittrice, blogger, critica letteraria ed opinionista, Michela Murgia è una delle autrici italiane più amate degli ultimi anni. Nasce a Cabras il 3 giugno del 1972, e cresce nell’amata Sardegna, dove conduce una vita a dir poco dinamica. Prima di affermarsi nel mondo della scrittura, infatti, l’autrice di “Tre ciotole” svolge innumerevoli professioni, fra cui l’insegnante di religione nelle scuole, la portiera notturna, la dirigente amministrativa in una centrale termoelettrica, ma anche l’operatrice fiscale e la venditrice di multiproprietà.

Sembra impossibile che una sola persona abbia vissuto così tante esperienze. Ma Michela Murgia è la dimostrazione di quanto sia bello e importante inseguire i propri sogni nonostante tutte le difficoltà iniziali e tutte le persone e le circostanze che remano contro i nostri desideri. Così, nel 2012, esce “Il mondo deve sapere“, racconto satirico che mette sotto i riflettori la condizione degli operatori dei call-center, presso cui l’autrice ha lavorato per un certo periodo.

Da questo momento, il successo cresce a dismisura, soprattutto grazie ad “Accabadora“, che ottiene anche il prestigioso Premio Campiello. Accanto al mestiere di scrittrice, l’autrice di “Tre ciotole” ha sempre coltivato l’interesse per tutto ciò che la circonda, soprattutto in ambito socio-culturale, ed ha creato, negli anni, una vera e propria community di donne che la vede come un fondamentale punto di riferimento nel quotidiano.