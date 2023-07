Premio Strega 2023, vince Ada D’Adamo

Ada D’Adamo con il libro “Come d’aria” si è aggiudicata il Premio Strega 2023. A ritirare il premio al posto della sfortunata autrice, scomparsa lo scorso aprile, è stato il marito Alfredo Favi. L’annuncio del verdetto ha avuto luogo nella tarda serata di giovedì 8 luglio, come di consueto al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma, sede dal 1953 dell’atto conclusivo del riconoscimento letterario, ed è stato trasmesso in diretta televisiva da Rai Tre alle 23, per la conduzione di Geppi Cucciari.

La classifica finale

Ada d’Adamo, autrice di Come d’aria (Elliot) 185 voti

Rosella Postorino, autrice di Mi limitavo ad amare te (Feltrinelli) 170 voti

Andrea Canobbio, autore di La traversata notturna (La nave di Teseo) 75 voti

Maria Grazia Calandrone, autrice di Dove non mi hai portata (Einaudi) 72 voti

Romana Petri, autrice di Rubare la notte (Mondadori) 59 voti

Ada D’Adamo

Laureata in Discipline dello Spettacolo e diplomata all’Accademia Nazionale di danza, Ada D’Adamo aveva scritto vari saggi sul teatro e sulla danza contemporanea. Grande esperta di libri per l’infanzia, collaborava come editor con Gallucci. Nel libro “Come D’aria”, scritto nell’arco di molti anni, che ha ricevuto straordinari e unanimi consensi, racconta la nascita e i primi anni di vita della figlia Daria, affetta da una grave malattia congenita. Quando la scrittrice ha scoperto di avere un tumore e di doversi curare, la sua principale paura è stata quella di non riuscire ad avere più un contatto fisico con la figlia.

Il Premio Strega 2023

Il Premio Strega è promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Liquore Strega con il contributo di Roma Capitale, Camera di Commercio di Roma, in collaborazione con Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, BPER Banca e Tirreno Power, media partner Rai, sponsor tecnico IBS.it – si avvia verso la serata finale a Villa Giulia.

Il premio è stato assegnato da una giuria composta da 400 Amici della domenica, ai quali si sono aggiunti 220 voti espressi da studiosi, traduttori e intellettuali italiani e stranieri selezionati da oltre 30 Istituti Italiani di Cultura all’estero, 20 lettori forti e 20 voti collettivi espressi da scuole, università e gruppi di lettura, tra cui i circoli costituiti presso le Biblioteche di Roma, per un totale di 660 aventi diritto.

Lo Strega Tour

La LXXVII edizione ha visto crescere ulteriormente lo Strega Tour: presente in 10 regioni, ha raggiunto Genova, Capitale del Libro 2023, ed è stato presente nel territorio di Brescia, la città con Bergamo Capitale della cultura 2023, con l’incontro di Salò. La cinquina ha incontrato il pubblico in 14 tappe in tutta Italia, di cui come sempre una all’estero, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Berlino. A queste si è aggiunto l’incontro di Napoli, nell’auditorium del MANN – Museo Archeologico Nazionale, per la proclamazione del vincitore del Premio Strega Giovani.

Le tappe dello Strega Tour sono: 8 luglio, Fondazione Ugo da Como, Lonato del Garda; 9 luglio, Festival Letterature di Roma; 11 luglio, Cervo Ti Strega; 22 luglio, Il Libro Possibile, Vieste; 30 luglio, Marciana Marina; dal 25 al 30 agosto Benevento Città Spettacolo.

La prima parte del tour è stata seguita dal camper di Ticket to Read. A bordo, i producer Margherita Schirmacher ed Enrico Orlandi, che hanno realizzato una serie di podcast disponibile sulle principali piattaforme raccontando il viaggio della cinquina finalista. Le interviste sono state realizzate all’interno di un camper Chausson Italia che ha scortato il tour nelle tappe di Firenze, Modena, Salò, Parma, Rimini e Roma.

L’immagine dell’edizione 2023

Il Premio Strega cerca da sempre uno scambio con le altre forme d’arte. Per questo nel 2016 nasce Streghe d’autore, un progetto attraverso il quale alcuni dei migliori illustratori italiani – Alessandro Baronciani, Emanuele Fior, Riccardo Guasco, Lorenzo Mattotti, Franco Matticchio, Emiliano Ponzi, Olimpia Zagnoli – hanno realizzato il manifesto del Premio ispirandosi liberamente al disegno di Mino Maccari sulla prima urna di voto, utilizzata dal 1947 al 1980. L’immagine che ha accompagnato il Premio Strega 2023 è stata realizzata da Elisa Seitzinger: “una strega ispirata alla figura di Ecate, signora della magia e degli incantesimi. Divinità psicopompa, in grado di viaggiare liberamente tra mondo reale, degli dei e regno dei morti, come una musa letteraria che ispira scrittrici e scrittori, come la Madonna del parto di Piero della Francesca, dalla cui chioma escono i dodici libri finalisti del Premio Strega 2023”.