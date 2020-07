Libreriamo tra i top 15 media italiani più ingaggianti sui social

Un risultato frutto dell’impegno e del costante dialogo e interazione con la nostra community. Secondo la classifica stilata da Sensemakers per Primaonline.it , nel mese di giugno Libreriamo è nei primi 15 posti tra i media italiani più attivi e ingaggianti sui social network. La classifica tiene conto del numero di interazioni, ovvero dei like, commenti, e condivisioni generati su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.

Libreriamo tra i 15 media italiani più ingaggianti

Libreriamo per la prima volta entra all’interno di questa importante classifica. Una top 15 che vede i più importanti media italiani e colossi dell’informazione e dell’intrattenimento come Sky, Netflix, Corriere e Repubblica. Come riportato nell’articolo di Primaonline.it , il segreto di Libreriamo consiste nel “produrre contenuti di impatto e di forte interesse (in gergo ‘notiziabili’), con un linguaggio semplice e comprensibile, per arrivare al grande pubblico dei social network”. Un concetto che è alla base della nostra filosofia e del suo fondatore Saro Trovato, e che è definito come “story engagement”.

La nostra presenza all’interno dei 15 media italiani più ingaggianti è un traguardo che volevamo condividere con i lettori del sito ed i numerosi fan che ci seguono sulle diverse piattaforme social. Un risultato prestigioso, frutto dell’interazione costante che cerchiamo di mettere in pratica sui diversi canali social con i nostri follower.

Tentiamo quotidianamente di intercettare i loro interessi, rispondere velocemente alle loro esigenze legate all’informazione, all’intrattenimento e alla voglia di interagire e di essere protagonisti all’interno di una community che conta oltre un milione di persone. Interazioni e confronti che hanno come obiettivo quello di promuovere la cultura con un linguaggio semplice e diretto. Sui social di Libreriamo inviatiamo al confronto su temi di interesse sociale nel rispetto dell’opinione altrui, all’insegna dell’amore e rinnegando tutto ciò che sui social e nella società rappresenta odio e prevaricazione dell’altro.

La classifica dei media italiani più ingaggianti

I dati raccolti da Shareablee, leader globale delle misurazioni social, vede in prima posizione SkySport, come da sei mesi a questa parte, con 26,2 milioni di interazioni, quasi 3 milioni in più rispetto a maggio, grazie anche alla ripresa delle competizioni calcistiche. Secondo, alquanto distanziato (14,5 milioni di interazioni), è Fanpage, il giornale nativo digitale fondato da Gianluca Cozzolino e diretto da Francesco Piccinini. Terzo è Freeda, il social magazine femminile diretto da Daria Bernardoni. In quarta e quinta posizione i due maggiori quotidiani italiani, Repubblica e il Corriere della Sera. Sesto è Netflix con 4,6 milioni di interazioni, la metà rispetto a maggio.

In giugno ScuolaZoo è rientrato nella top ten al nono posto, preceduto dal quotidiano satirico Lercio e da Cookist, il sito di cucina di Ciaopeople. Il diretto concorrente, GialloZafferano del gruppo Mondadori, è decimo. Seguono i due canali di Sky Sport sul basket e la F1, il giornale online di Mediaset TgCom24 e Il Fatto Quotidiano.

